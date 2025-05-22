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香港文青女神演技不到位 「老闆」古天樂爆氣震撼教育

記者陳穎／即時報導
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袁澧林在「送院途中」飾演護理師。(圖／華映娛樂提供)
袁澧林在「送院途中」飾演護理師。(圖／華映娛樂提供)

香港電影「送院途中」聚焦救護人員的故事，由香港天王古天樂率領香港新生代演員袁澧林、游學修及實力派的朱栢康及潘燦良共同演出，由女導演卓韻芝執導，電影2023年獲選香港國際電影節閉幕作品。袁澧林在電影中扮演滿口髒話的急診室護理師，但因為4年前的演出太過生澀，還差點被導演換掉。

袁澧林4年前剛出道時，接拍電影「送院途中」，扮演心直口快且滿嘴髒話的急診室護理師，因為她當時演出經驗很少，常在現場達不到導演卓韻芝的要求，曾讓導演考慮要換人演出，袁澧林表示拍攝時並不知道導演曾有過要換掉她的念頭，她不好意思的說：「我那時的表現應該真的會讓導演想換人，但最後沒有換掉我，也是給我一份很大的鼓勵了。我現在成熟了，演出經驗也多了，對表演比較有信心。」

袁澧林是古天樂的經紀公司旗下演員，首次和老闆對戲，更讓她緊張的手足無措，她回憶有一場戲，早已背熟了劇本到現場，但要演出時，她發現要帶入情緒，還有很多現場狀況要兼顧，「我只能背出劇本，入不了戲，其他部份都顧不到，一直演不好。」讓古天樂決定要出手指導，來了堂震撼教育，「我不會覺得老闆在罵我，他是很大聲的指導我。」她透露被指導的當下心情的確不太好，但演出卻立刻可以過關，古天樂也承認當時高分貝的指導她，「就是要找到方法讓她能儘快達到演出水準。」而她在片中的台詞幾乎都出口成髒，她不怕清新形象受損，笑說：「平時也是會講一點嘛！講髒話不一定是用來罵人，是情緒的抒發方式，可以發洩一下自己心中的難受。」

袁澧林在剛出道時就拍了「送院途中」。(圖／華映娛樂提供)
袁澧林在剛出道時就拍了「送院途中」。(圖／華映娛樂提供)

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