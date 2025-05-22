香港文青女神演技不到位 「老闆」古天樂爆氣震撼教育

袁澧林在「送院途中」飾演護理師。(圖／華映娛樂提供)

香港 電影「送院途中」聚焦救護人員的故事，由香港天王古天樂率領香港新生代演員袁澧林、游學修及實力派的朱栢康及潘燦良共同演出，由女導演卓韻芝執導，電影2023年獲選香港國際電影節閉幕作品。袁澧林在電影中扮演滿口髒話的急診室護理師，但因為4年前的演出太過生澀，還差點被導演換掉。

袁澧林4年前剛出道時，接拍電影「送院途中」，扮演心直口快且滿嘴髒話的急診室護理師，因為她當時演出經驗很少，常在現場達不到導演卓韻芝的要求，曾讓導演考慮要換人演出，袁澧林表示拍攝時並不知道導演曾有過要換掉她的念頭，她不好意思的說：「我那時的表現應該真的會讓導演想換人，但最後沒有換掉我，也是給我一份很大的鼓勵了。我現在成熟了，演出經驗也多了，對表演比較有信心。」