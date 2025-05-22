10年婚老被唱衰…吳奇隆、劉詩詩真離了？ 520大熱搜
吳奇隆、劉詩詩結婚10年，近年常傳出婚變，在「520」充滿愛和告白的日子，有八卦博主爆料劉詩詩、吳奇隆「確實離婚了」，還讓「曝劉詩詩吳奇隆離婚」關鍵字登上熱搜榜第一名，引來100多萬網友閱讀轉傳，但當事人至截稿前仍未做出回應。
隆詩婚變再上熱搜被討論，中國網友紛紛回應：「有完沒完了我說，真的累了」、「演員私生活到底有什麼好在意的？」、「恭喜吳奇隆，沒有吳奇隆，劉詩詩早都沒戲拍了」。
吳奇隆與劉詩詩結婚滿10年，不過這期間外界不斷傳出兩人婚變的消息，近來更傳出吳奇隆已註銷名下的相關公司，被疑是在為離婚分割財產做準備。在陳曉與陳妍希宣布離婚後，讓網友開始猜測下一對會不會是同樣總是在闢謠跟曬恩愛當中度過的吳奇隆與劉詩詩，直呼：「希望兩位好好的。」
之前有媒體報導劉詩詩與吳奇隆因小孩的教育問題冷戰三年，年初江蘇西子投資有限公司發生工商變更，原股東劉詩詩（本名劉詩施）將所持5%股權轉讓給吳奇隆，兩人離婚甚囂塵上。
吳奇隆的媽媽曾接受本報系聯合報訪問時，更是無奈表示「唉，看了難過，他們明明好好的！」身邊知情人士也透露，「兩人好得很」。不過，20日微博熱搜冠軍竟然又是「吳奇隆與劉詩詩已經離婚」，有網友肯定表示：「兩人確實分手了！520還是努力衝事業吧！」
吳奇隆近年沒有新作，偶爾會拍到帶兒子外出，劉詩詩則產量極大，新劇「掌心」、「准水竹亭」不斷推出，努力穩住自己的演藝事業。有網友發現，他倆從2022年開始就很少互動，甚至幾乎沒有同框，可能因為工作聚少離多，感情已經漸行漸遠，只差一個官宣。
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