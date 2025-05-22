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舒淇、林志玲2女神罕同框 中間夾著人氣小鮮肉

記者陳穎／綜合報導
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舒淇(左起)、于適、林志玲同桌吃晚宴。(取材自微博)
舒淇(左起)、于適、林志玲同桌吃晚宴。(取材自微博)

第78屆坎城影展進行中，中國導演畢贛暌違7年推出全新長片「狂野時代」，最後一刻確定入圍第影展主競賽單元，也是本屆坎城影展唯一入選主競賽的華語電影。該片由金馬影后舒淇與易烊千璽主演，趙又廷則擔任特別演出，舒淇在社群分享抵達坎城的消息，向大家報平安。她晚上則出席晚宴，和林志玲、27歲人氣男星于適同桌吃飯，圓桌的另一邊還有周冬雨，男神、女神罕見同框，讓不少人直呼：「畫面太美！」

坎城影展舉辦的晚宴，集結不少華語影星同聚。其中舒淇身穿白色開擺上衣搭配全黑長褲，展現獨有的氣質與風格；林志玲則穿著一襲藍色亮片長裙，大方秀出婀娜多姿的身姿。舒淇與林志玲在同一張餐桌上相聚，雖然兩人的座位中間隔著于適，但仍交談熱絡，還加入周冬雨一起碰杯交流，讓現場媒體捕捉下這難得的一幕，引來網友紛紛留言讚嘆，「這個畫面實在美不勝收啊」、「好養眼」、「舒淇、于適、林志玲在坎城同框，對我的眼睛很友好啊」、「合照世紀名場面」。

易烊千璽先現身台灣出席「兩岸電影節」，為主演的電影「小小的我」造勢，結束後就要飛到坎城和舒淇、導演畢贛會合，參加「狂野時代」首映會。

畢贛曾在2018年以第二部劇情長片「地球最後的夜晚」入圍坎城影展「一種注目」單元，最後未拿下該項目的最佳影片，此次畢贛第三次入選坎城影展就是主競賽，也代表舒淇將有叩關坎城影后的資格。

舒淇與林志玲手拉手聊天。（取材自微博）
舒淇與林志玲手拉手聊天。（取材自微博）

舒淇 坎城影展 林志玲

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