我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA東區冠軍賽G1／哈利伯頓絕殺扳平 奈史密斯飆分秀讓尼克飲恨

華府爆槍響 傳以色列使館職員2人中彈身亡

朱媛媛癌逝「兒子」易烊千璽悼念：山花終將離去

記者廖福生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
易烊千璽面色凝重。（記者王聰賢／攝影）
易烊千璽面色凝重。（記者王聰賢／攝影）

中國女星朱媛媛因罹患癌症病逝，享年51歲，21日赴台參與第16屆兩岸電影展開幕的易烊千璽，曾與她合作電影「送你一朵小紅花」，兩人在片中飾演母子，訪問中他被問起該事，也分享了自己對朱媛媛的不捨與思念。

易烊千璽表示：「媛媛姐在戲裡戲外都對我十分照顧，她是我的大師姐我們同個學校感受到他親切、和藹，的確是一個非常好的演員。」而其實易烊千璽抵台後，臉上始終板著一張臉，沒有任何表情，就有人猜測與朱媛媛過世的悲傷有關。

易烊千璽此次帶著新作「小小的我」登兩岸影展，這是他首度以演員身分抵台參展，同時也是易烊千璽暌違8年再度來台，現場擠滿超過百位粉絲守候。他表示，很多粉絲都很熱情，自己下飛機就直接到活動現場，「本來想要去吃好吃的，聽說有很甜的伴手禮，還有奶茶很好喝」。但因要飛坎城參加新片「狂野時代」的首映，因此無法久留，只能快閃。

而易烊千璽在飛往坎城前，也以文字更新了社群平台：「可是整座山就忘了你，忘了多艷麗，山花終將離去。滿山遍野那些荒唐里，我回頭望去，山花了無痕跡。」有網友解讀文字是悼念曾合作電影，飾演他媽媽的朱媛媛，再度掀起熱議。

朱媛媛癌症病逝，享年51歲。（取材自微博）
朱媛媛癌症病逝，享年51歲。（取材自微博）

癌症

上一則

夏奇拉演唱會「爆麻疹危機」8萬粉絲恐染疫 參加這場的人請注意

下一則

湯姆克魯斯的聖誕驚喜：美味椰子磅蛋糕 合作過的大咖才有

延伸閱讀

林志玲連換6套禮服 人間美人魚「電影最美後盾」　　

林志玲連換6套禮服 人間美人魚「電影最美後盾」　　
黃曉明憶朱媛媛：從未提罹癌 在劇組一直堅強樂觀

黃曉明憶朱媛媛：從未提罹癌 在劇組一直堅強樂觀
坎城影展／舒淇罕同框林志玲 雙女神夾天菜「畫面太美」

坎城影展／舒淇罕同框林志玲 雙女神夾天菜「畫面太美」
直擊／易烊千璽訪台快閃 上百位粉絲苦等擠爆松菸誠品

直擊／易烊千璽訪台快閃 上百位粉絲苦等擠爆松菸誠品

熱門新聞

劉宇寧、宋祖兒主演的古裝權謀陸劇「折腰」熱度極高。(取材自微博)

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

2025-05-18 08:00
「藏海傳」女主角由張婧儀擔綱。(取材自微博)

肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣

2025-05-18 21:39
陳妍希演出古裝大戲「藏海傳」。圖／Disney+提供

陳妍希新老公是香港不老男神…曝肖戰私訊內容曝光

2025-05-19 10:07
孫儷在「蠻好的人生」飾演事業女強人「胡曼黎」。圖／愛爾達電視提供

孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

2025-05-18 10:40
宋祖兒在「寶蓮燈前傳」中飾演哪吒。(取材自微博)

曾是王母娘娘和小哪吒… 劉曉慶、宋祖兒16年後「折腰」重逢

2025-05-19 21:30
林青霞和秦漢過去的舊照在網路瘋傳。(摘自微博)

林青霞「只穿內衣」大膽掀衣照瘋傳 網讚：太敢穿

2025-05-01 19:57

超人氣

更多 >
劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」
在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留
健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵

健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵
輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡
搭機前2小時做這2件事 醫生：可避免旅途生病

搭機前2小時做這2件事 醫生：可避免旅途生病