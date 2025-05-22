朱媛媛癌逝「兒子」易烊千璽悼念：山花終將離去

易烊千璽面色凝重。（記者王聰賢／攝影）

中國女星朱媛媛因罹患癌症 病逝，享年51歲，21日赴台參與第16屆兩岸電影展開幕的易烊千璽，曾與她合作電影「送你一朵小紅花」，兩人在片中飾演母子，訪問中他被問起該事，也分享了自己對朱媛媛的不捨與思念。

易烊千璽表示：「媛媛姐在戲裡戲外都對我十分照顧，她是我的大師姐我們同個學校感受到他親切、和藹，的確是一個非常好的演員。」而其實易烊千璽抵台後，臉上始終板著一張臉，沒有任何表情，就有人猜測與朱媛媛過世的悲傷有關。

易烊千璽此次帶著新作「小小的我」登兩岸影展，這是他首度以演員身分抵台參展，同時也是易烊千璽暌違8年再度來台，現場擠滿超過百位粉絲守候。他表示，很多粉絲都很熱情，自己下飛機就直接到活動現場，「本來想要去吃好吃的，聽說有很甜的伴手禮，還有奶茶很好喝」。但因要飛坎城參加新片「狂野時代」的首映，因此無法久留，只能快閃。