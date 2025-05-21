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黃曉明憶朱媛媛：從未提罹癌 在劇組一直堅強樂觀

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劇集「造城者」已於今年5月初殺青，朱媛媛在劇中飾演高雪梅。(取材自新京報)
劇集「造城者」已於今年5月初殺青，朱媛媛在劇中飾演高雪梅。(取材自新京報)

中國女星朱媛媛曾與李連杰、桂綸鎂合演電影「海洋天堂」，在抗癌五年後驚傳病逝，享年51歲。她同為演員的丈夫辛柏青21日證實死訊，悲痛表示「相信！她去到了她想去的地方」。

朱媛媛的葬禮已舉行，遺體於5月20日火化。

黃曉明曾與朱媛媛合作劇集「造城者」（已於今年5月初殺青），他表示對這個噩耗實在不能相信，感覺胸口被堵住了，「前一陣子我們還在一起建設月海（劇中的月海鎮），一起造夢，一起並肩作戰，媛媛姐在組裡一直很堅強樂觀，甚至於，她都沒有跟我們說過癌症的事情，永遠都是笑著面對一切！」

在黃曉明看來，朱媛媛實在太好，太善良了，對表演也是極其熱愛，「她真的是值得大家學習的榜樣，是我們永遠學習的榜樣，希望媛媛姐在另外一個世界，繼續發光發熱，她永遠是我們青島人的驕傲。」

倪萍也發了長文悼念朱媛媛，她說今天一天滿腦子都是朱媛媛那張笑臉，特別是小虎牙，她得知朱媛媛去世的消息，憋悶得老是喘不上來這口氣兒。

她回憶和朱媛媛合拍「浪漫的事」的點滴，說朱媛媛非常可愛，也是個淘氣的孩子，只要休息就會穿上白大褂，往別人身上灑水，還說朱媛媛真正的可愛是演戲，是個了不起的演員，字裡行間都能感受到倪萍的悲傷與惋惜。

在長文的最後，倪萍說媛媛的離開對她來說確實是一個炸雷，她那麼開朗，那麼善良，那麼可愛，那麼愛笑愛鬧的孩子，我都不願相信她走了，我也不敢相信，這個笑在人間的孩子，怎麼就走了。

黃曉明 李連杰 癌症

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