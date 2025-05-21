古天樂新片化身偵探 飯店抓姦變命案

古天樂在「私家偵探」飾演落魄的私家偵探。(圖／華映娛樂提供)

香港 電影「私家偵探」由香港天王古天樂與金馬男星劉冠廷及周秀娜共同演出，也是劉冠廷首度接演香港動作電影，在片中扮演在追查凶殺的警察，和古天樂有許多衝突的對手戲。

香港懸疑動作電影「私家偵探」由古天樂聯手劉冠廷及周秀娜演出，海報正式公布，古天樂站在樓梯結構錯綜複雜的建築物之前，交錯的樓梯與構圖象徵案件的重重迷霧，劉冠廷則撐著雨傘站在樓梯上，似乎也身陷其中。全片在馬來西亞拍攝，演員們總是頂著高溫潮濕的天氣演出，非常辛苦。

劉冠廷首次接拍香港電影，他說：「這是我第一次在馬來西亞拍戲，能和古老闆（古天樂）一起演戲，心情很興奮也很緊張。」古天樂一改以往帥氣的模樣，扮演一位落魄的私家偵探，幫客戶捉姦、查出軌，竟查到自己的太太周秀娜外遇，讓他處境更為惡劣，也因此捲入到命案之中。

「私家偵探」描述歐陽偉業（古天樂飾）是一名落魄的私家偵探，委託人都是找他處理通姦、尋人、找寵物 等微不足道的小案。這天他收到一宗特別的委託：一名旅行社老闆要求他調查自己的女朋友，而這名女子竟是歐陽偉業的妻子關詠心（周秀娜飾）。