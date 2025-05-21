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劉亦菲「一曲三笙」雪藏7年 傳6月解禁

娛樂新聞組／綜合報導
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劉亦菲(右)搭檔井柏然主演的「一曲三笙」，是她回歸小螢幕的第一部作品。（取材自微博）
劉亦菲(右)搭檔井柏然主演的「一曲三笙」，是她回歸小螢幕的第一部作品。（取材自微博）

「神仙姐姐」劉亦菲回歸小螢幕的第一部作品「一曲三笙」（原名「南煙齋筆錄」），自2018年殺青至今一直未能開播，原因眾說紛紜。近日傳出，該劇有望在6月播出，消息一出，大批網友敲碗期待，還有人說，今年難道是大赦之年？因稅務問題遭封殺的宋祖兒，近日也有連兩檔舊作開播。

「一曲三笙」是一部民國奇幻劇，除了女主劉亦菲、男主井柏然，其他演員還包括魏大勛、張含韻、劉敏濤等人。該劇遲遲不能開播，據傳是因為男配趙立新2019年發表不當言論被封殺，導致審查受阻，其角色戲分經AI換臉以及刪減處理後，基本已經解決，但技術效果受到網友存疑。

此外，未能開播的另一個原因是「版權問題」。據傳，原著的版權是兩位作者賣給製片公司，問題是作者和漫畫公司有版權糾紛，漫畫本身是沒有畫完的，劇本大綱有負責腳本的作者加了劇情和結局，所以這部劇的版權變成了一個三方的糾葛，很難處理。

據多個大V及媒體透露，該劇已進入預排階段，有望於暑期檔空降，網傳則是在5月下旬至6月開播，但有網友並不相信，指出類似傳聞已經不只一次，「狼來了」只會消耗粉絲信任。

近三年來，劉亦菲以大女主之姿演了「夢華錄」、「去有風的地方」、「玫瑰的故事」，皆創下高收視、高口碑，而這部「一曲三笙」是她回歸電視圈的第一部作品，自然格外引人關注。

劉亦菲 AI

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