黃子韜公開談論妻子徐藝洋生理期細節 挨轟：賣衛生巾無底線…

徐藝洋被公開生理期細節，一度很尷尬。(取材自微博)

大陸男星黃子韜日前宣布跨足女性衛生用品產業，其衛生巾品牌日前上線發售。數據顯示，該品牌衛生巾開售15分鐘賣出19.5萬件。不過，黃子韜在發表會上，公開談論妻子徐藝洋的生理期細節，甚至提到「血液流到地面」，被網友狂轟「行銷無底線」，相關話題一度登上熱搜。

自央視曝光衛生巾、紙尿褲、一次性內褲等衛生用品的生產亂象後，黃子韜便公開宣布想做透明化衛生棉工廠，但引發網友質疑，甚至直接掉粉46萬。

近日，黃子韜創立的衛生巾品牌「朵薇」舉辦產品發表會，他竟然公開談論妻子徐藝洋的生理期細節，「我見過徐藝洋大姨媽來了，量大到血漏到地板上，都是我親手擦的」，讓一旁的徐藝洋尷尬極了。

黃子韜還表示徐藝洋是他最有底氣的「試驗品」，「雖然我說這話不太好，她對我來說是非常好的志願者和可以『試驗』的人」。

徐藝洋後來直播時特別提到此事，「有些人非說我不用他做的衛生棉，我直接攤牌了哈！這幾個月我包裡塞的全是他家產品，連出差都帶著用。」說完自己都忍不住笑場了。

黃子韜公開談論妻子生理期細節，引起不少網友反感，質疑「他是想表現自己很體貼來帶貨」，還有人說，「大庭廣眾之下說這個，對於女生來說太尷尬了」、「給妳老婆留點隱私吧」。