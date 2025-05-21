我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房東因移民身分歧視、以向ICE舉報威脅租戶 違法

紐約市危橋達118座 法拉盛白石快速路立交橋狀況最差

黃子韜公開談論妻子徐藝洋生理期細節 挨轟：賣衛生巾無底線…

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
徐藝洋被公開生理期細節，一度很尷尬。(取材自微博)
徐藝洋被公開生理期細節，一度很尷尬。(取材自微博)

大陸男星黃子韜日前宣布跨足女性衛生用品產業，其衛生巾品牌日前上線發售。數據顯示，該品牌衛生巾開售15分鐘賣出19.5萬件。不過，黃子韜在發表會上，公開談論妻子徐藝洋的生理期細節，甚至提到「血液流到地面」，被網友狂轟「行銷無底線」，相關話題一度登上熱搜。

自央視曝光衛生巾、紙尿褲、一次性內褲等衛生用品的生產亂象後，黃子韜便公開宣布想做透明化衛生棉工廠，但引發網友質疑，甚至直接掉粉46萬。

近日，黃子韜創立的衛生巾品牌「朵薇」舉辦產品發表會，他竟然公開談論妻子徐藝洋的生理期細節，「我見過徐藝洋大姨媽來了，量大到血漏到地板上，都是我親手擦的」，讓一旁的徐藝洋尷尬極了。

黃子韜還表示徐藝洋是他最有底氣的「試驗品」，「雖然我說這話不太好，她對我來說是非常好的志願者和可以『試驗』的人」。

徐藝洋後來直播時特別提到此事，「有些人非說我不用他做的衛生棉，我直接攤牌了哈！這幾個月我包裡塞的全是他家產品，連出差都帶著用。」說完自己都忍不住笑場了。

黃子韜公開談論妻子生理期細節，引起不少網友反感，質疑「他是想表現自己很體貼來帶貨」，還有人說，「大庭廣眾之下說這個，對於女生來說太尷尬了」、「給妳老婆留點隱私吧」。

但也有人認為沒啥大不了的，稱「公開談論月經有助於消除社會禁忌，推動女性健康議題的關注」，相關話題引起熱議。

黃子韜在發表會上公開談論妻子的生理期細節。(取材自微博)
黃子韜在發表會上公開談論妻子的生理期細節。(取材自微博)

上一則

黃子佼、孟耿如悄悄離婚 女兒隨媽 他扛撫養費

延伸閱讀

考量生理期不適 中國多家健身房延長女性月、季卡天數

考量生理期不適 中國多家健身房延長女性月、季卡天數
生理期吃巧克力能止痛？最新研究：可舒緩運動後不適感

生理期吃巧克力能止痛？最新研究：可舒緩運動後不適感
州眾議會通過提案 將限制女性衛生用品中化學物質

州眾議會通過提案 將限制女性衛生用品中化學物質
黃子韜衛生巾公司招人 月薪最高3萬 網：就業市場靠它救

黃子韜衛生巾公司招人 月薪最高3萬 網：就業市場靠它救

熱門新聞

劉宇寧、宋祖兒主演的古裝權謀陸劇「折腰」熱度極高。(取材自微博)

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

2025-05-18 08:00
「藏海傳」女主角由張婧儀擔綱。(取材自微博)

肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣

2025-05-18 21:39
孫儷在「蠻好的人生」飾演事業女強人「胡曼黎」。圖／愛爾達電視提供

孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

2025-05-18 10:40
陳妍希演出古裝大戲「藏海傳」。圖／Disney+提供

陳妍希新老公是香港不老男神…曝肖戰私訊內容曝光

2025-05-19 10:07
S媽(前右二)在兒孫陪伴下度過母親節，具俊曄(後右一)瘦到判若兩人。(圖/摘自臉書)

S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞

2025-05-11 11:21
藍心妍外型出色，還是富二代。(摘自Instagram)

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

2025-05-06 00:33

超人氣

更多 >
越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收

越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收
保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套

保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套
川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了
拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌

拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌
每晚需睡幾小時？專家：根據住哪裡而定

每晚需睡幾小時？專家：根據住哪裡而定