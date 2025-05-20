周潤發70大壽慶生方式 網讚：低調的影帝

周潤發（左）慶祝生日，和苗僑偉一起跑步。（取材自微博）

憑藉「英雄本色」、「賭神」等電影紅遍全亞洲，甚至轉往好萊塢 發展的香港 影帝周潤發 ，近日迎來70歲生日。和一般人大操大辦壽宴模式不同，周潤發慶祝生日就是如常跑山鍛鍊身體，而與周潤發一起跑步的還有苗僑偉、蔡一智等一眾星友。

從苗僑偉、蔡一智在社交平台分享的照片可見，周潤發戴著鴨嘴帽和太陽鏡，身穿深灰色背心，雖然皮膚曬黑不少，但精神奕奕，笑容燦爛。苗僑偉並PO文，「無論做人做事，都是我學習的榜樣。最尊敬的大師兄，70th生日快樂！瀟灑人生，快樂自在！」

蔡一智也獻上祝福，「我的超級偶像，70歲生日快樂，身體健康、長跑長有、跑過一百歲、天天順心！」

周潤發（左）和妻子陳薈蓮開心切壽桃。（取材自微博）

當晚，周潤發則和發嫂陳薈蓮以及一票親友們聚餐慶生，只見桌上擺放了壽桃，還有兩個水果蛋糕。周潤發手拿小刀切壽桃，發嫂對著鏡頭比YA，夫妻倆看起來心情特別好。

有趣的是，周潤發還掰了一塊壽桃，餵食發嫂懷裡的愛犬，笑說，「你不能吃太甜的，吃一點點就好！」

對此，不少網友留言，「影帝的生日這麼簡單？真的超級接地氣」、「低調的影帝，沒有鋪張浪費，簡單的生日宴，溫馨又有感覺」。