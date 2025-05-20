我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「陪老闆睡前聊天」週刊爆王文洋奪女大生初夜 開心給2疊鈔票

TLC實境「我的600磅人生」女主角病逝 得年40歲

劉端端演「折腰」被批演技油膩 網：二皇子上身

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉端端被吐槽演技油膩，表演方式和在演「慶餘年」中「二皇子」一模一樣。（取材自微博）
劉端端被吐槽演技油膩，表演方式和在演「慶餘年」中「二皇子」一模一樣。（取材自微博）

由宋祖兒、劉宇寧主演的古裝劇「折腰」自開播以來，勢不可擋，躋身平台「爆款俱樂部」。隨著劇情推進，劉端端飾演的男二魏儼也出場了，但有觀眾吐槽他的「瘋批」演技油膩，還有網友指出，他的表演方式和在演「慶餘年」中「二皇子」一模一樣，簡直毫無新意。

很多人認識劉端端都是因為他在「慶餘年」中演活心狠手辣、孤寂又可悲的二皇子「李承澤」，他在劇中不愛穿鞋、放蕩不羈又瘋批古怪的形象深植人心。近日，他在「折腰」中飾演男二魏儼，也就是劉宇寧飾演的「魏劭」的表兄，竟重現「二皇子」影子。

劇中的魏儼放蕩不羈、陰陽怪氣，不但主動挑撥男女主關係，還對宋祖兒飾演的「小喬」有著曖昧情愫，被不少觀眾認為「油膩陰險」，而且和原著中隱忍克制的魏儼，差距甚大。

更有觀眾指出，劉端端演繹魏儼的方式竟然和他在「慶餘年」飾演「二皇子」時重疊，甚至油膩感更勝一籌，被批評為「重複套路」、「長得油，演得也油」。

針對質疑，劉端端在微博發文道歉，但他搭配了一張「魏儼」的Q版表情包，上面寫著「你跌個死吊，這才哪到哪啊就叫叫叫，以後有你們破防的」，疑似在諷刺觀眾，道歉誠意不足。雖然他迅速刪除爭議內容，但仍被網友罵翻。

微博

上一則

阿信香港逛街遭店員「圍堵索簽名」半小時 40份簽到發抖

下一則

周潤發70大壽慶生方式 網讚：低調的影帝

延伸閱讀

曾是王母娘娘和小哪吒… 劉曉慶、宋祖兒16年後「折腰」重逢

曾是王母娘娘和小哪吒… 劉曉慶、宋祖兒16年後「折腰」重逢
吳謹言老公洪堯罕見變身「護妻狂魔」 網友卻「這麼吐槽」…

吳謹言老公洪堯罕見變身「護妻狂魔」 網友卻「這麼吐槽」…
延續「慶餘年」二皇子演技？ 劉端端「折腰」浪蕩子被吐槽「油膩」

延續「慶餘年」二皇子演技？ 劉端端「折腰」浪蕩子被吐槽「油膩」
「折腰」大刪原著激情戲 劉宇寧：拍了都得進去

「折腰」大刪原著激情戲 劉宇寧：拍了都得進去

熱門新聞

劉宇寧、宋祖兒主演的古裝權謀陸劇「折腰」熱度極高。(取材自微博)

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

2025-05-18 08:00
孫儷很疼愛女兒小花，在女兒面前變成小粉絲。（取材自微博）

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

2025-05-12 18:13
S媽(前右二)在兒孫陪伴下度過母親節，具俊曄(後右一)瘦到判若兩人。(圖/摘自臉書)

S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞

2025-05-11 11:21
「藏海傳」女主角由張婧儀擔綱。(取材自微博)

肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣

2025-05-18 21:39
孫儷在「蠻好的人生」飾演事業女強人「胡曼黎」。圖／愛爾達電視提供

孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

2025-05-18 10:40
章若楠和愛犬的自拍照中竟出現一罐名為「白色」的香水。(取材自微博)

秘戀白敬亭傳聞再升級？章若楠曬自拍照 旁邊卻擺了「這東西」

2025-05-11 21:30

超人氣

更多 >
懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到

懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到
冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案

冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案
美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」
南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」

南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」
65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利

65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利