洪堯高調護妻稱「秒殺所有選手」 網：捧殺吳謹言

洪堯罕見發表寵妻言論。（取材自微博）

女星吳謹言2024年9月官宣與男星洪堯結婚，2025年2月更爆出她已產下一女，不過她並未對外回應。近來，洪堯參加綜藝「無限超越班3」，罕見大曬恩愛，不僅自曝每天睡前都要視訊通話，更稱讚老婆演技能「秒殺所有選手」，但這樣的曬恩愛卻遭來一些網友吐槽。

洪堯在綜藝「無限超越班3」中透露，兩人每天睡前一定要視訊通話，否則會「空落落」，並稱吳謹言依賴這種互動才能安眠。兩人甜蜜互動被網友調侃為「自帶粉紅濾鏡的夫妻日常」，「洪堯、吳謹言我都有點嗑你倆了」更一度登上熱搜。

此外，當洪堯被問到吳謹言是否也會看節目時，他表示「兩人會一起看」，一旁的來賓吳彤則說，之前有邀約吳謹言上類似節目，但卡在檔期無法參加。對此，洪堯則說，「她要是去了，那不得秒殺所有」。寵妻言論讓不少網友議論紛紛。

有人認為這是洪堯對妻子的支持，但也批評洪堯「過度炒作可能損害吳謹言的路人緣」，甚至覺得洪堯情商低，「捧殺吳謹言」。

吳謹言遲遲未傳出進組消息，粉絲有點擔心。（取材自微博）

據悉，早前傳出吳謹言將搭檔以「雁回時」走紅的辛雲來演出古裝新劇「御廷謠」，但5月已過半，仍未見吳謹言有復出的動靜，有網友擔心的在于正微博 留言詢問，沒想到他亦大方作出回應表示，「合同簽了，有開機時間，過了就換項目，七個在等，不愁。」