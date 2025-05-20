我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「陪老闆睡前聊天」週刊爆王文洋奪女大生初夜 開心給2疊鈔票

TLC實境「我的600磅人生」女主角病逝 得年40歲

洪堯高調護妻稱「秒殺所有選手」 網：捧殺吳謹言

娛樂新聞組／綜合報導
洪堯罕見發表寵妻言論。（取材自微博）
洪堯罕見發表寵妻言論。（取材自微博）

女星吳謹言2024年9月官宣與男星洪堯結婚，2025年2月更爆出她已產下一女，不過她並未對外回應。近來，洪堯參加綜藝「無限超越班3」，罕見大曬恩愛，不僅自曝每天睡前都要視訊通話，更稱讚老婆演技能「秒殺所有選手」，但這樣的曬恩愛卻遭來一些網友吐槽。

洪堯在綜藝「無限超越班3」中透露，兩人每天睡前一定要視訊通話，否則會「空落落」，並稱吳謹言依賴這種互動才能安眠。兩人甜蜜互動被網友調侃為「自帶粉紅濾鏡的夫妻日常」，「洪堯、吳謹言我都有點嗑你倆了」更一度登上熱搜。

此外，當洪堯被問到吳謹言是否也會看節目時，他表示「兩人會一起看」，一旁的來賓吳彤則說，之前有邀約吳謹言上類似節目，但卡在檔期無法參加。對此，洪堯則說，「她要是去了，那不得秒殺所有」。寵妻言論讓不少網友議論紛紛。

有人認為這是洪堯對妻子的支持，但也批評洪堯「過度炒作可能損害吳謹言的路人緣」，甚至覺得洪堯情商低，「捧殺吳謹言」。

吳謹言遲遲未傳出進組消息，粉絲有點擔心。（取材自微博）
吳謹言遲遲未傳出進組消息，粉絲有點擔心。（取材自微博）

據悉，早前傳出吳謹言將搭檔以「雁回時」走紅的辛雲來演出古裝新劇「御廷謠」，但5月已過半，仍未見吳謹言有復出的動靜，有網友擔心的在于正微博留言詢問，沒想到他亦大方作出回應表示，「合同簽了，有開機時間，過了就換項目，七個在等，不愁。」

微博

上一則

「周六夜現場」第50季收官 史嘉蕾喬韓森主持創紀錄

下一則

蔡淑臻美翻坎城紅毯 驚吐「想留下生活」…但這件事太痛苦

延伸閱讀

吳謹言老公洪堯罕見變身「護妻狂魔」 網友卻「這麼吐槽」…

吳謹言老公洪堯罕見變身「護妻狂魔」 網友卻「這麼吐槽」…
吳謹言何時復出 老闆于正：她7個項目等著開拍

吳謹言何時復出 老闆于正：她7個項目等著開拍
吳謹言2丫鬟張小婉、管樂上「浪姐6」 使出18般武藝

吳謹言2丫鬟張小婉、管樂上「浪姐6」 使出18般武藝
吳謹言產後拚復出 接新劇網憂被「古裝醜男」拖累

吳謹言產後拚復出 接新劇網憂被「古裝醜男」拖累

熱門新聞

劉宇寧、宋祖兒主演的古裝權謀陸劇「折腰」熱度極高。(取材自微博)

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

2025-05-18 08:00
孫儷很疼愛女兒小花，在女兒面前變成小粉絲。（取材自微博）

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

2025-05-12 18:13
S媽(前右二)在兒孫陪伴下度過母親節，具俊曄(後右一)瘦到判若兩人。(圖/摘自臉書)

S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞

2025-05-11 11:21
「藏海傳」女主角由張婧儀擔綱。(取材自微博)

肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣

2025-05-18 21:39
孫儷在「蠻好的人生」飾演事業女強人「胡曼黎」。圖／愛爾達電視提供

孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

2025-05-18 10:40
章若楠和愛犬的自拍照中竟出現一罐名為「白色」的香水。(取材自微博)

秘戀白敬亭傳聞再升級？章若楠曬自拍照 旁邊卻擺了「這東西」

2025-05-11 21:30

超人氣

更多 >
懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到

懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到
冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案

冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案
美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」
南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」

南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」
65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利

65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利