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「折腰」大刪原著激情戲 劉宇寧：拍了都得進去

娛樂新聞組／綜合報導
劉宇寧(右)、宋祖兒主演的古裝權謀劇「折腰」熱度極高。(取材自微博)
劉宇寧(右)、宋祖兒主演的古裝權謀劇「折腰」熱度極高。(取材自微博)

由劉宇寧、宋祖兒主演的古裝權謀劇「折腰」，自開播以來話題不斷，尤其是男女主角世仇聯姻、先婚後愛的劇情，讓不少觀眾愈看愈過癮。有網友拿出原著和劇版比對，發現「折腰」中刪了不少「激情情節」，對此，劉宇寧曾在直播時坦言，「如果真按原著拍了，我估計演員和導演都進去了」。

「折腰」改編自蓬萊客的同名小說，講述男主魏劭兒時目睹父兄戰死，對背棄盟約的喬家懷有深仇，為了平息戰亂他被迫和喬家聯姻娶小喬為妻，而小喬不希望家族遭覆滅，主動替嫁，她以柔克剛、一步步走進魏劭的心裡，化解仇恨，兩人從互相利用到真心相愛。

相比劇版，「折腰」原著內容十分勁爆，據書粉網友表示，小說裡的魏劭十分瘋狂，不僅豪取搶奪，還有倫理糾葛等具爭議橋段，而且，書中的魏劭和小喬有大尺度親密情節，是電視劇難以忠實呈現的。

飾演男主魏劭的劉宇寧曾在直播時坦言，如果劇組真的按照原著來拍「折腰」，不僅過不了審查，而且恐怕會出事，他說，「你們別在那胡思亂想了，拍不了那玩意」、「如果真按原著拍了，我估計演員和導演都能進去，非常嚇人」。據悉，劇版為了功過審查，大刪了男女主靠著親密互動改變關係的劇情，改成兩人權謀和心理博弈。

隨著劇情演進，「折腰」近日演到魏劭遭「下藥」橋段，劇組搶先在網上釋出魏劭以亂情迷之下強行緊抱小喬的畫面，但正式播出時，這段被刪減了，只播了魏劭強行橫抱起小喬至床上，但反被妻子打巴掌，最後為了逼自己清醒泡冰塊澡，以解除藥性。

「強抱小喬入懷」的畫面雖然被刪了，但網友捕捉到劉宇寧從浴桶起身時的腹肌，開心大喊「太養眼」，引起熱議。

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