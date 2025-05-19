林志炫「歌手」首戰險淘汰 網酸：像發瘋的鸚鵡

林志炫的造型被網友形容「像一隻瘋了的鸚鵡」。(取材自微博)

標榜全程直播、不修音、全開麥競唱的綜藝節目「歌手2025」日前首播，第三次站上「歌手」舞台的林志炫，以戲曲唱腔詮釋歌曲「悟空」，沒想到不受評審青睞，只拿了第七名，差點被淘汰。本場冠軍是23歲的女歌手單依純，而日籍歌手BENI則遭到淘汰。

綜藝節目「歌手」首集排名出爐，排名依序是單依純「珠玉」、陳楚生「將進酒」、米奇蓋頓(Mickey Guyton)「If I Were a Boy」、GAI周延「炁」、白舉綱「河流」、葛瑞絲金斯勒(Grace Kinstler)「River」、林志炫「悟空」、BENI「LA·LA·LA LOVE SONG」。

其中，歌唱實力深厚的林志炫只拿到第七名，讓不少人跌破眼鏡。據了解，他的表演被不少觀眾認為「用力過猛」，且編曲接受度偏低，此外，浮誇造型也引發熱議，有網友形容「像一隻瘋了的鸚鵡」、「金剛鸚鵡」。

賽後訪談中，林志炫表示自己選這個歌用心良苦，「『歌手』是國際賽，有非常多國際友人，我希望能夠藉這個機會，用傳統京劇 和流行音樂的結合，讓外國友人接觸京劇和流行結合的傳統文化，讓他們更進一步了解京劇的文化。

在首場拿下第一名的單依純，則坦言開心之餘更多的是感動。 「因為第一期唱了我非常想要表達的歌，謝謝大家的喜歡。」

此前，有消息稱葉倩文也在今年歌手的邀請名單中，但葉倩文此前接受採訪時卻稱不敢來「歌手」，是因為覺得單依純特別厲害。對此，單純純稱和葉倩文是之前在「聲生不息」的時候認識，有非常多美好的回憶。 「他們都很愛我，我們也很愛彼此，我非常想念她。不管在另外的節目還是在『歌手』，我都很想念她，非常謝謝她」。