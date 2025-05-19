隔14年重返TVB 林保怡：挑戰從沒試過的角色

林保怡時隔14年重返TVB再演警探角色。(取材自微博)

TVB刑偵劇「刑偵12」日前舉行首映禮，總監製鐘澍佳攜林保怡、陳法蓉、張振朗、高鈞賢、等主創亮相，與觀眾進行了零距離互動。時隔14年再度牽手TVB的林保怡更表示，這是他從業以來從沒試過的角色，「相信不會讓大家失望的。」

新快報報導，「刑偵12」講述了性格迥異的警司丁洛風（林保怡飾）、「怪胎探員」刑凱（張振朗飾），因為一宗以「新七宗罪」為名的連環凶殺案而聯手展開追兇。過程中，丁洛風一邊破解詭譎迷局，一邊與歸來的姊姊丁少芸（陳法蓉飾）修補家庭關係；而刑凱也被迫找上舊冤家心理學家楊芷菲（傅嘉莉飾）來幫忙緝兇。最終，雙雄警探歷經重重困局，抽絲剝繭、捉捕真兇。

「刑偵12」在人物設定上設定雙男主，林保怡和張振朗演繹的警探丁洛風、刑凱，有意打破觀眾對於港劇中警探的刻板印象，人物設定更立體、複雜。

林保怡在「鑑證實錄」、「讀心神探」等經典港劇中演過不少警探形象，此番是他時隔14年重返TVB再演警探角色。他笑言，「原來我演過那麼多警探角色？我都不記得了，我習慣向前看。這是我從業以來從沒試過的角色，我不會讓大家失望的。」在林保怡看來，好劇本和新鮮的人物設定、好的對手是吸引他接演該劇的主因，「這個劇本我等了三年了，有一次聚會我被邀請了這個故事。

林保怡更強調，「刑偵12」和時下的警匪劇、犯罪懸疑劇有很大區別，「一開始我都沒看明白劇本，問了監製才知道是怎麼回事。兩位男主角和劇中其他角色都挺複雜挺有意思，迄今為止應該還沒有電視劇做過這個題材。如有不好，播出後也歡迎上網批評我們。」

回憶拍攝時的感受，林保怡印象最深刻的是天氣太熱了，常常遭遇近40攝氏度高溫，「每天開工真的很熱，拍攝行動戲分的時候，還要穿上三件衣服（常服、警服、避彈衣）拍戲，真的很難受。」為此，他調侃道，「哪場戲最難忘的衣服肯定是收工！」

值得一提的是，林保怡和陳法蓉搭檔是「刑偵12」最大看點之一，不過兩人不是出演情侶，而是姊弟，「生活中我比她年紀大，但劇中她是我姊姊。劇中我們有場彈鋼琴的戲，為此我們還真的去弟學鋼琴。 哈哈，當然，『姊姊』彈得比我好。 「多做運動，注意飲食，多看一些社會新聞。」