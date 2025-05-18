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汪小菲二婚再現豪奢婚宴 和大S婚禮有一共同點

記者李姿瑩／綜合報導
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汪小菲（右）、馬筱梅婚紗照曝光。（取材自微博）
汪小菲（右）、馬筱梅婚紗照曝光。（取材自微博）

汪小菲近日在北京舉辦婚禮，盛大迎娶Mandy馬筱梅。他們雖是二婚，但砸下重金舉辦豪奢婚宴，婚紗照分別拍攝中西式兩款，再加上婚禮時所穿的中、西式禮服，氣派的排場立刻引發「斥資天價」的推測。

噓！星聞報導，汪小菲與馬筱梅的婚禮在四合院式的飯店舉行，採中西合併，汪小菲穿著黑色中山裝，上衣繡著金色龍圖案，馬筱梅也穿上紅色改良式旗袍，同樣也繡著金色鳳凰圖案，之後兩人再換上西式婚紗禮服，馬筱梅在媽媽陪伴下走向汪小菲，兩人在四合院的庭院中完成儀式。

網友發現，汪小菲再婚婚禮和2011年與大S在海南島三亞舉行的婚禮有一個共同點，就是當天風都很大。當時大S在三亞的婚禮，因為是在戶外，風大到讓她的頭紗與婚紗一直被吹亂，S爸陪大S入場時，差點被纏住，而17日北京也颳著大風，陣風達到8至9級，不過因為是半室外的場地，沒有受到太大影響。

Mandy的媽媽和媒人李進良也都特地從台灣飛到中國大陸，一起見證兩人完成人生大事。張蘭則是穿著一身大紅洋裝提前錄影在網路上公開祝福，期盼婚禮成為全家涅槃重生的起點。而張蘭提到「雙喜臨門」，也引發Mandy可能已經懷孕的聯想。

汪小菲和Mandy的高調婚宴受到眾人吹捧，在台灣的徐家人還在失去大S的傷痛中走不出來。S媽前天發文向自己喊話要振作，把小S和具俊曄拉出傷心低谷，她也提到「前女婿要結婚了」，「希望他們婚後能夠愛我的孫孫，熙媛用命生的孩子。可憐的孩子，沒了媽媽，沒經他們同意，近在咫尺我卻不能看，什麼世界什麼法律」。

汪小菲 大S 張蘭

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