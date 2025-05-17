林志炫三登「歌手」坦言：直播不修音才回歸

林志炫第三次站上「歌手」舞台。(取材自微博)

綜藝節目「歌手」日前開啟全球發表會直播，官宣先發陣容，八位歌手分別是：林志炫、單依純、陳楚生、GAI周延、白舉綱、美國歌手米奇蓋頓(Mickey Guyton)、日本 歌手BENI、美國歌手葛瑞絲金斯勒(Grace Kinstler)。其中，最引人關注的就是第三次站上「歌手」舞台的林志炫。

揚子晚報報導，林志炫在訪談中表示，自己非常期待、讚賞的音綜形式，就是直播不修音，這次就是衝著這個再登「歌手」。 他說，「我們在音樂上的準備可以用八個字來形容，沒有現場就沒有真相。參加節目的整個歷程考驗的是歌手內心對自己的問答：我是不是準備好了。我相信在場來參加的歌手們都是一時之選。」面對即將發生的激烈競爭，他笑說，「我是來為下一次巡演尋找嘉賓的。」

值得注意的是，這次是林志炫第三次站上「歌手」舞台，他也發布長文回應此事。林志炫稱，這次參賽源自於他對直播形式的堅持。

2024年因演唱會檔期衝突婉拒「歌手2024」後，他曾公開表示，「不是直播我不會回『歌手』」，並承諾次年參與直播競演。節目組為此調整製作模式，最終促成合作。

林志炫提到，「很多人會問，你已經上過兩次歌手，為什麼還要來第三次？我心篤定『如果不是直播我不會重回歌手』。所以吸引我回來的關鍵是『直播』，因為直播意味『一遍過、不修音』」。

據悉，林志炫2013年於「我是歌手」第一季以補位歌手身分亮相，以「沒離開過」、「煙火易冷」等經典舞台驚艷觀眾，最終獲得亞軍。其清澈高亢的聲線、精準的演唱技巧被稱為「零污染音質」的典範。

2017年他第二次回歸，在「歌手2017」中，他以逆戰歌手身份重返舞台，以「卷珠簾」、「禦龍銘千古」等融合現代與古典的改編作品展現音樂多樣性，進一步鞏固「音樂詩人」形象。