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吳謹言何時復出 老闆于正：她7個項目等著開拍

娛樂新聞組／綜合報導
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吳謹言生產後積極投入工作，近日傳出，她主演的古裝新劇「御廷謠」將開拍。(取材自微博)
吳謹言生產後積極投入工作，近日傳出，她主演的古裝新劇「御廷謠」將開拍。(取材自微博)

憑清裝劇「延禧攻略」走紅的大陸女星吳謹言，去年憑藉「墨雨雲間」再攀演藝高峰，但她在當紅之際宣布與男演員洪堯結婚，並產下一女，做完月子後積極投入工作，早前她就在健身室被偶遇，似乎積極修身準備復出，近日她的老闆有「金牌監製」之稱的于正有公開表示她將會在5月份復出，外傳為新劇「御廷謠」開機拍攝。

早前傳出，吳謹言將搭檔以「雁回時」走紅的辛雲來，開拍古裝新劇「御廷謠」，不過有網友擔心吳謹言被「古裝醜男」拖累。而5月份已過一半了，仍然未見吳謹言有復出的動靜，有網友在于正的微博留言詢問，沒想到他亦大方作出回應表示：「合同簽了，有開機時間，過了就換項目，七個在等，不愁。」

于正此回應，令不少吳謹言的粉絲放心及期待。

吳謹言升為人妻後，戲劇資源不減反而上升，手上有多個項目在排隊等候，根本不用愁人氣問題。她的老公洪堯近日參加「無限超越班3」，對於外界總是為他冠上「吳謹言老公」的稱號，認這是事實，當然也有人要他撕掉這個標籤做自己，他覺得自己就是吳謹言的老公，這也是他自己，幹嘛要撕掉，因為太太很優秀而自己受到關注這是一件很正常的事

吳謹言(左)在當紅之際官宣和洪堯結婚。(取材自微博)
吳謹言(左)在當紅之際官宣和洪堯結婚。(取材自微博)
據傳吳謹言將在5月回歸拍新劇。(取材自微博)
據傳吳謹言將在5月回歸拍新劇。(取材自微博)

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