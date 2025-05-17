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真的分手關曉彤？鹿晗新歌「默契得連分開都閉口不提」

娛樂新聞組／即時報導
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鹿晗(左)、關曉彤2017年認愛。(取材自微博)
鹿晗(左)、關曉彤2017年認愛。(取材自微博)

鹿晗與關曉彤交往8年，日前驚爆情變，傳兩人因對未來的努力方向不同。鹿晗近日與音樂人隊長YoungCaptain推出合作單曲《一天》，歌詞中有句「我們默契得就連分開都閉口不提」，被部分粉絲解讀在回應關曉彤，引發熱議。

根據封面新聞，有網友發現，該首歌中鹿晗不僅擔任演唱者，還承擔了詞曲創作的工作。歌詞中「讓我回到你身邊」「還有多少時間在眼前」 「我們默契得就連分開都閉口不提」，部分粉絲解讀為情感表達，有人猜測可能涉及個人情感或人生感悟，有人說新歌是刻畫分手後的矛盾心理。

4月20日是鹿晗35歲生日，網友早早坐等「關曉彤會不會卡點為鹿晗慶生」，沒想到不見關曉彤發聲，網友紛紛猜測兩人該不會真的分手了，相關話題秒登熱搜。

鹿晗微醺開直播比中指被熱議。(視頻截圖)
鹿晗微醺開直播比中指被熱議。(視頻截圖)

2017年10月，當時正處於「頂流」地位的鹿晗突然官宣與關曉彤相戀，讓不少人跌破眼鏡，並紛紛表示不看好這段戀情。但多年過去了，兩人低調、穩定地交往，並不時被拍到合體畫面。兩人曾多次被傳領證，雙方予以否認。

 不過，去年情人節兩人就沒有公開互動，年底鹿晗刪除了宣傳關曉彤新劇「小巷人家」發文、鹿晗11月音樂節關曉彤沒去支持，鹿晗曾喝醉酒直播，因情緒不穩，不僅對網友比中指還爆粗口，引來外界撻伐，也被猜測是因情變喝醉失態。

鹿晗 情人節

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