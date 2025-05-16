我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

微軟CEO：OpenAI只有中國DeepSeek R1能望其項背

川普稱印度擬對美進口商品「零關稅」 印外長潑冷水

成毅「赴山海」再爆黑料 女星險毀容、武僧車禍亡

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
李凱馨因辱華言論恐遭劇組AI換臉。(取材自微博)
李凱馨因辱華言論恐遭劇組AI換臉。(取材自微博)

由大陸人氣男星成毅主演的電視劇「赴山海」原傳定檔5月播出，沒想到開播前夕爆出女二李凱馨辱華言論醜聞，引起軒然大波。該劇近日又被爆出換掉因武術訓練受傷的女演員、催促網紅武僧進組致車禍身亡的黑料，引起網友議論紛紛。

據了解，「赴山海」女二原先並不是李凱馨，而是黃日瑩，但黃日瑩在拍攝「赴山海」期間因武術訓練意外受傷，臉部縫了七針。儘管她積極治療並表態「不影響工作」，但劇組在未充分溝通的情況下，以「耽誤進度」為由直接換人，由李凱馨頂替。

對此，有網友不滿表示，劇組未對受傷演員提供足夠賠償或道歉，反而急於換人，被批評「以大欺小」、「太現實」。

不只如此，另外一位在劇中飾演「秋風」的21歲網紅武僧延珩，去年在國外完成公益活動後，一回來就被劇組催促開工，沒想到在赴橫店的高速公路上發生車禍，不幸死亡。據悉，延珩是少林寺第34代武僧，他因為帥氣外型，以其深厚的武術功底，在社群媒體上暴紅，被譽為「最帥少林武僧」。

針對劇組接二連三出事，不少網友表示「實在太邪門」、「運氣不好」。

據悉，李凱馨被爆出以輕蔑口吻談論在中國拍戲的經歷，並使用侮辱性詞彙形容中國人的錄音內容曝光後，她已遭官媒大動作撤下所有與「赴山海」相關報導，甚至有消息指出，若不以AI換臉技術刪除她的畫面，該劇將難以上架主流平台。

黃日瑩在拍攝「赴山海」期間因武術訓練意外受傷。(取材自微博)
黃日瑩在拍攝「赴山海」期間因武術訓練意外受傷。(取材自微博)
網紅武僧延珩車禍不幸死亡。(取材自微博)
網紅武僧延珩車禍不幸死亡。(取材自微博)

社群媒體 AI

上一則

小賈斯汀驚爆破產 欠經紀人百萬元不還

下一則

昆凌90歲爺爺參加世壯運 超驚人體力周董也喊讚

延伸閱讀

手拿絨毛玩具… 墨西哥23歲女網紅TikTok直播遭槍殺

手拿絨毛玩具… 墨西哥23歲女網紅TikTok直播遭槍殺
「赴山海」太邪門？ 女星「為戲破相」遭換角 武僧被催進組車禍亡

「赴山海」太邪門？ 女星「為戲破相」遭換角 武僧被催進組車禍亡
又「秒變臉」…劉愷威父親不讓記者問到楊冪 網重提「夜光劇本」

又「秒變臉」…劉愷威父親不讓記者問到楊冪 網重提「夜光劇本」
江西女高中生撞臉知名女星 笑容掀「國民閨女」回憶殺

江西女高中生撞臉知名女星 笑容掀「國民閨女」回憶殺

熱門新聞

劉亦菲的下一部劇格外引人關注。(取材自微博)

「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」

2025-05-08 22:33
S媽(前右二)在兒孫陪伴下度過母親節，具俊曄(後右一)瘦到判若兩人。(圖/摘自臉書)

S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞

2025-05-11 11:21
李凱馨在「赴山海」演女二。(取材自微博)

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

2025-05-08 07:00
孫儷很疼愛女兒小花，在女兒面前變成小粉絲。（取材自微博）

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

2025-05-12 18:13
陳鈺琪在「淮水竹亭」中演「毒娘子」，雖然戲分不多，但演技贏得網友好評。(取材自微博)

「最美趙敏」人氣不再？ 陳鈺琪曾一年沒新作品 如今降格演配角

2025-05-08 21:31
章若楠和愛犬的自拍照中竟出現一罐名為「白色」的香水。(取材自微博)

秘戀白敬亭傳聞再升級？章若楠曬自拍照 旁邊卻擺了「這東西」

2025-05-11 21:30

超人氣

更多 >
川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服
北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格
滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷
只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣

只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣
超市貨架這12種食品悄悄消失了 為什麼？

超市貨架這12種食品悄悄消失了 為什麼？