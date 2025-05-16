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黃曉明也考「上戲」博士 要當林更新學弟

娛樂新聞組／綜合報導
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黃曉明有望成為林更新的學弟？(取材自微博)
黃曉明有望成為林更新的學弟？(取材自微博)

憑藉「步步驚心」中十四爺一角走紅的大陸男星林更新，去年考上上海戲劇學院（簡稱「上戲」）博士班，4個名額中，他的總成績排名第二。近日，有網友發現黃曉明的名字出現在上戲博士研究生複試名單中，紛紛大呼，「教主」要去當林更新的學弟了嗎？

香港01報導，47歲的黃曉明畢業於北京電影學院，然而離開校園多年的他，近日被網友發現他與另一男星金世佳的姓名竟然雙雙出現在上海戲劇學院2025年博士研究生複試名單中。

據悉，黃曉明並無碩士學位，所以他應該是以「同等學力加試」申請博士研究生。而此類學生需在報考領域工作滿6年，並具備省部級以上獎項或在行業內取得重要成果。

以黃曉明而言，他曾得過金雞獎、華表獎、百花獎等，也曾擔任多部劇集投資人及出品人，絕對符合「同等學力人員」身分資格考博士研究生。

從榜單上可見，黃曉明報考的是藝術管理/戲劇策劃的博士研究生考試，最後以89分、同專業學位第2名的成績，通過初試，成績相當不錯。複試面試則預計在6月上中旬時舉行。

不過，兩位當事人黃曉明、金世佳至今尚未做正式回應。

黃曉明有望成為林更新的學弟？(取材自微博)
黃曉明有望成為林更新的學弟？(取材自微博)

黃曉明 香港

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