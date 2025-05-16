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「折腰」中搞笑擔當… 「北大才女」李雪琴跨界演戲 有褒有貶

娛樂新聞組／即時報導
李雪琴演丫鬟「小桃」，因逗趣演出引起網友討論。(取材自微博)
李雪琴演丫鬟「小桃」，因逗趣演出引起網友討論。(取材自微博)

2023年因稅務問題遭到封殺的大陸女星宋祖兒，搭檔劉宇寧主演的古裝愛情劇「折腰」日前空降播出，一上線就熱度爆表，最終首播以26000作收，速度之快超越虞書欣丁禹兮的「永夜星河」。劇中，除了宋祖兒、劉宇寧備受關注，不少配角也讓人眼睛一亮，其中，飾演喬家丫鬟「小桃」的李雪琴，因逗趣演出引起網友討論。

李雪琴飾演的小桃，是跟在女主小喬身邊的丫鬟，她個性直爽，骨子裡還有些驕縱。劇中，她能做到「用臉罵人」搞笑表情，也能在主人重病時聲淚俱下跪求幫助，反差演技獲得不少好評。

尤其她在「折腰」中的台詞設計充滿東北方言特色，例如「蝙蝠身上插雞毛，你算什麼好鳥」、「狗咬皮影子，沒個人味」等金句頻出，還有她與魏梁將軍的鬥嘴互動，被形容為「相聲式表演」，成為全劇笑點。

據悉，北大畢業的李雪琴素有素有「北大才女」、「搞笑女學霸」封號，她出身脫口秀領域，參加「脫口秀大會3」後聲名大噪，不但上了春晚，還成了家喻戶曉的人物。

有網友誇讚，李雪琴這位半路出家的脫口秀演員，甚至要比許多科班畢業的專業演員，更有沉浸感和代入感。不過，也有一些觀眾質疑李雪琴形象不符合傳統古裝丫鬟美學，尤其是東北口音和綜藝感強烈的微表情，被指「彷彿從綜藝現場穿越」，一度引發熱議。

丁禹兮 虞書欣

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