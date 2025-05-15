趙麗穎爆新戀情 台灣金馬名導出入香閨全被拍

趙麗穎（右）被爆出新戀情，傳出對象是出身於緬甸的台灣電影導演趙德胤。(取材自微博)

37歲大陸女星趙麗穎 和馮紹峰結婚後，生下寶貝兒子「想想」，但兩人2021年離婚，結束3年婚姻。不過趙麗穎驚傳有新戀情，並非過去傳緋聞的男星陳曉 ，而是台灣42歲導演、執導過「再見瓦城」、「灼人祕密」的趙德胤。

大陸狗仔「吃瓜少女張小寒」在直播中爆料，趙德胤頻繁進出趙麗穎住處，連續3天，一早都從自住的飯店前往趙麗穎家，趙德胤被拍到多次持門禁卡進出趙麗穎住所，並單獨帶其兒子外出玩耍，兩人如父子般手拉手走在街上散步，且趙麗穎兒子不時也會倚靠在趙德胤身上撒嬌。

趙麗穎和趙德胤疑因合作電影「喬妍的心事」相識，兩人相差5歲參加電影宣傳活動時有很多互動，還被偶遇一起去咖啡館。

趙麗穎被爆出與趙德胤戀情後，消息立刻成為娛樂圈焦點，網友起底趙德胤過往及緋聞。趙德胤是緬甸 華僑，經常以台灣、緬甸為拍攝題材，更曾拿過金馬獎年度臺灣傑出電影工作者肯定，日前緬甸發生大地震，他還曾在台灣為自己的家鄉發聲，希望大家可以救援自己的家。

趙德胤過去與演員吳可熙曾合作多達4次，兩人一度被盛傳關係曖昧，吳可熙被拍到夜奔趙德胤家過夜。

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