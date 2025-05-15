我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

正餐時間外老覺得餓？恐是蛋白質不足 營養師教簡單補足擺脫疲勞

川普6000億沙國大單灌水？紐時：不到一半 美企有出資

趙麗穎爆新戀情 台灣金馬名導出入香閨全被拍

娛樂新聞組／綜合報導
趙麗穎（右）被爆出新戀情，傳出對象是出身於緬甸的台灣電影導演趙德胤。(取材自微博)
趙麗穎（右）被爆出新戀情，傳出對象是出身於緬甸的台灣電影導演趙德胤。(取材自微博)

37歲大陸女星趙麗穎和馮紹峰結婚後，生下寶貝兒子「想想」，但兩人2021年離婚，結束3年婚姻。不過趙麗穎驚傳有新戀情，並非過去傳緋聞的男星陳曉，而是台灣42歲導演、執導過「再見瓦城」、「灼人祕密」的趙德胤。

大陸狗仔「吃瓜少女張小寒」在直播中爆料，趙德胤頻繁進出趙麗穎住處，連續3天，一早都從自住的飯店前往趙麗穎家，趙德胤被拍到多次持門禁卡進出趙麗穎住所，並單獨帶其兒子外出玩耍，兩人如父子般手拉手走在街上散步，且趙麗穎兒子不時也會倚靠在趙德胤身上撒嬌。

趙麗穎和趙德胤疑因合作電影「喬妍的心事」相識，兩人相差5歲參加電影宣傳活動時有很多互動，還被偶遇一起去咖啡館。

趙麗穎被爆出與趙德胤戀情後，消息立刻成為娛樂圈焦點，網友起底趙德胤過往及緋聞。趙德胤是緬甸華僑，經常以台灣、緬甸為拍攝題材，更曾拿過金馬獎年度臺灣傑出電影工作者肯定，日前緬甸發生大地震，他還曾在台灣為自己的家鄉發聲，希望大家可以救援自己的家。

趙德胤過去與演員吳可熙曾合作多達4次，兩人一度被盛傳關係曖昧，吳可熙被拍到夜奔趙德胤家過夜。

趙麗穎與馮紹峰離婚後，感情動向一直備受關注，以往不管是緋聞也好、婚姻也好，浮上檯面的包括陳曉、馮紹峰、林更新都是是顏值極高美男子，這次趙德胤看來是以才華擄獲女神的心。

趙麗穎和趙德胤疑因合作電影「喬妍的心事」相識。（取材自澎湃新聞）
趙麗穎和趙德胤疑因合作電影「喬妍的心事」相識。（取材自澎湃新聞）
趙麗穎驚爆和導演趙德胤熱戀中。（取材自微博）
趙麗穎驚爆和導演趙德胤熱戀中。（取材自微博）

趙麗穎 緬甸 陳曉

上一則

勞勃狄尼洛獲終身成就 狄卡皮歐憶當年：靠尖叫讓他選中我

下一則

阿湯哥「不可能8」坎城首映玩瘋 女星疑違規「真空」走紅毯

延伸閱讀

趙麗穎傳出新戀情 對象是「再見瓦城」導演趙德胤

趙麗穎傳出新戀情 對象是「再見瓦城」導演趙德胤
少女感？網紅感？趙麗穎染了粉色頭髮 自曝有個簡單願望

少女感？網紅感？趙麗穎染了粉色頭髮 自曝有個簡單願望
馮小剛一句話意外曝趙麗穎「向陽花」片酬…網驚：降這麼狠

馮小剛一句話意外曝趙麗穎「向陽花」片酬…網驚：降這麼狠
馮小剛一句「沒賠錢」 意外曝趙麗穎「向陽花」片酬…網驚：降這麼狠

馮小剛一句「沒賠錢」 意外曝趙麗穎「向陽花」片酬…網驚：降這麼狠

熱門新聞

劉亦菲的下一部劇格外引人關注。(取材自微博)

「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」

2025-05-08 22:33
S媽(前右二)在兒孫陪伴下度過母親節，具俊曄(後右一)瘦到判若兩人。(圖/摘自臉書)

S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞

2025-05-11 11:21
李凱馨在「赴山海」演女二。(取材自微博)

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

2025-05-08 07:00
孫儷很疼愛女兒小花，在女兒面前變成小粉絲。（取材自微博）

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

2025-05-12 18:13
陳鈺琪在「淮水竹亭」中演「毒娘子」，雖然戲分不多，但演技贏得網友好評。(取材自微博)

「最美趙敏」人氣不再？ 陳鈺琪曾一年沒新作品 如今降格演配角

2025-05-08 21:31
章若楠和愛犬的自拍照中竟出現一罐名為「白色」的香水。(取材自微博)

秘戀白敬亭傳聞再升級？章若楠曬自拍照 旁邊卻擺了「這東西」

2025-05-11 21:30

超人氣

更多 >
川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了
甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品

甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品
「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張

「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張
紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金

紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金
這10種裝潢拉高房價 買家瘋搶

這10種裝潢拉高房價 買家瘋搶