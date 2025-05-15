我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

正餐時間外老覺得餓？恐是蛋白質不足 營養師教簡單補足擺脫疲勞

川普6000億沙國大單灌水？紐時：不到一半 美企有出資

劉宇寧新劇播出又醜上熱搜 網酸配不上宋祖兒的美

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉宇寧繼「一念關山」、「珠簾玉幕」後再度被封「古裝醜男」。(取材自微博)
劉宇寧繼「一念關山」、「珠簾玉幕」後再度被封「古裝醜男」。(取材自微博)

因稅務問題遭到封殺的大陸女星宋祖兒正式復出了，繼「無憂渡」後，她搭檔劉宇寧主演的「折腰」也空降播出了，開播10分鐘站內熱度破2萬、30分鐘達2萬3000，直接打破了平台2025年紀錄。不少網友誇讚宋祖兒甜美靈動，但對劉宇寧的顏值意見不少，是繼「一念關山」、「珠簾玉幕」後再度被封「古裝醜男」。

「折腰」講述亂世之中，巍國主公魏劭（劉宇寧飾）與焉州州牧喬之女小喬（宋祖兒飾）聯姻，兩人經歷危機，攜手化解家族矛盾，守衛和平。

劇中，劉宇寧飾演梟雄大將軍，卻因為小眼睛、偏長臉型、刀鋒下巴，被網友吐槽和古裝美男標準有差距，尤其劇中不少臉部特寫，更是被指「醜得讓人出戲」、「配不上宋祖兒的美貌」。

其實，劉宇寧不是第一次被嫌醜了，2023年，他和劉詩詩合作「一念關山」時，就得到「古裝醜男」封號。去年，劉宇寧又和趙露思演出「珠簾玉幕」，他在劇中的西域商人扮相，依舊難逃被網友罵醜的命運，甚至被吐槽「醜男還是別碰古偶」。

相對批評，也有不少網友支持劉宇寧，認為他189公分身高與冷峻眉眼，十分符合魏劭「梟雄」設定，尤其他的原聲台詞渾厚有力，也為角色加分不少。

值得一提的是，劉宇寧參加綜藝「開始推理吧」中的成員張凌赫、迪麗熱巴、白宇、金靖、周柯宇以「雲包場」形式支持「折腰」，延續節目中的好交情。劉宇寧特地發文感謝，強調「魏劭和『開推』我們都要看」，引起網友叫好。

宋祖兒的甜美靈動獲得觀眾一致好評。(取材自微博)
宋祖兒的甜美靈動獲得觀眾一致好評。(取材自微博)

趙露思 劉詩詩 迪麗熱巴

上一則

閃兵風波／薛仕凌高血壓免役 劉子銓：有心理準備

下一則

閃兵風波／威廉節目蒙塵 陳大天未婚妻「目睹拘提」嚇壞

延伸閱讀

宋祖兒先婚後愛 「折腰」感情戲吸睛

宋祖兒先婚後愛 「折腰」感情戲吸睛
劉宇寧演「折腰」又醜上熱搜 網酸：配不上宋祖兒的美貌

劉宇寧演「折腰」又醜上熱搜 網酸：配不上宋祖兒的美貌
去年爆婚內出軌及家暴… 高亞麟演刑警被「換臉」 網酸：技術太粗糙

去年爆婚內出軌及家暴… 高亞麟演刑警被「換臉」 網酸：技術太粗糙
面部浮腫+腋下贅肉… 孫燕姿生圖曝光 網酸像張惠妹

面部浮腫+腋下贅肉… 孫燕姿生圖曝光 網酸像張惠妹

熱門新聞

劉亦菲的下一部劇格外引人關注。(取材自微博)

「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」

2025-05-08 22:33
S媽(前右二)在兒孫陪伴下度過母親節，具俊曄(後右一)瘦到判若兩人。(圖/摘自臉書)

S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞

2025-05-11 11:21
李凱馨在「赴山海」演女二。(取材自微博)

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

2025-05-08 07:00
孫儷很疼愛女兒小花，在女兒面前變成小粉絲。（取材自微博）

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

2025-05-12 18:13
陳鈺琪在「淮水竹亭」中演「毒娘子」，雖然戲分不多，但演技贏得網友好評。(取材自微博)

「最美趙敏」人氣不再？ 陳鈺琪曾一年沒新作品 如今降格演配角

2025-05-08 21:31
章若楠和愛犬的自拍照中竟出現一罐名為「白色」的香水。(取材自微博)

秘戀白敬亭傳聞再升級？章若楠曬自拍照 旁邊卻擺了「這東西」

2025-05-11 21:30

超人氣

更多 >
川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了
甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品

甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品
「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張

「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張
紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金

紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金
這10種裝潢拉高房價 買家瘋搶

這10種裝潢拉高房價 買家瘋搶