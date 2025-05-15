我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

正餐時間外老覺得餓？恐是蛋白質不足 營養師教簡單補足擺脫疲勞

川普6000億沙國大單灌水？紐時：不到一半 美企有出資

回應分手傳聞？關曉彤無名指戴戒指 傳是鹿晗「求婚戒」

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
關曉彤「無名指戴戒指」現身機場被拍，感情狀態掀起熱議。（取材自微博）
關曉彤「無名指戴戒指」現身機場被拍，感情狀態掀起熱議。（取材自微博）

大陸女星關曉彤與鹿晗的戀情一向是全網關注焦點，尤其不久前是鹿晗35歲生日，沒想到卻不見關曉彤發聲

變，兩人分手謠言瘋傳。14日關曉彤現身成都機場，被眼尖網友發現左手無名指上戴有戒指，意外成為焦點。

綜合媒體報導，從流出的影片可見，關曉彤14日現身成都機場時，一身輕便造型，在不經意之間調整了戒指的位置，此前，關曉彤曾多次在不同場合佩戴戒指，但此次因佩戴位置特殊，引發了更多的聯想，是否藉此暗示與鹿晗的感情狀態，再度引發討論熱潮。

關曉彤與鹿晗自2017年公開戀情後感情穩定，兩人熱戀時每年生日都會放閃送祝福，４月20日是鹿晗35歲生日，關曉彤過去都會在一到20日0時0分就卡點祝福，結果今年未如此做，讓外界更篤定兩人已情變。

據報導，此次戒指事件不少網友認為，關曉彤的戒指可能是鹿晗給的求婚戒，也有傳言稱兩人已祕密登記結婚，有人指出她曾多次佩戴戒指出席活動，但這次戒指是戴在無名指的特別位置，在敏感時間點也格外引發高度關注。也有人推測關曉彤可能是借此回應分手傳聞，或暗示兩人關係升級。然而，也有網友指出，關曉彤作為珠寶品牌的全球代言人，戒指可能是品牌合作部分，「婚戒的話，會不會太大了。」「不至於婚戒還不合手吧？」

關曉彤與鹿晗感情現況一直是外界關注焦點。（取材自微博）
關曉彤與鹿晗感情現況一直是外界關注焦點。（取材自微博）
關曉彤左手無名指佩戴戒指。（取材自微博）
關曉彤左手無名指佩戴戒指。（取材自微博）
關曉彤與鹿晗感情現況一直是外界關注焦點。（取材自微博）
關曉彤與鹿晗感情現況一直是外界關注焦點。（取材自微博）

鹿晗

上一則

「小美人魚」海莉貝利遭前男友家暴 抓頭撞方向盤門牙碎裂

下一則

勞勃狄尼洛獲終身成就 狄卡皮歐憶當年：靠尖叫讓他選中我

延伸閱讀

快看…關曉彤無名指戴戒指 傳是鹿晗「求婚戒」

快看…關曉彤無名指戴戒指 傳是鹿晗「求婚戒」
你搶買黃金 我拋售金飾 熔鑄舊珠寶套現正興

你搶買黃金 我拋售金飾 熔鑄舊珠寶套現正興
傳情變後首現身 關曉彤紅毯造型被酸「媽感十足」

傳情變後首現身 關曉彤紅毯造型被酸「媽感十足」
傳情變後首現身… 關曉彤華表獎紅毯造型翻車 網：偷穿媽媽衣服？

傳情變後首現身… 關曉彤華表獎紅毯造型翻車 網：偷穿媽媽衣服？

熱門新聞

劉亦菲的下一部劇格外引人關注。(取材自微博)

「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」

2025-05-08 22:33
S媽(前右二)在兒孫陪伴下度過母親節，具俊曄(後右一)瘦到判若兩人。(圖/摘自臉書)

S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞

2025-05-11 11:21
李凱馨在「赴山海」演女二。(取材自微博)

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

2025-05-08 07:00
孫儷很疼愛女兒小花，在女兒面前變成小粉絲。（取材自微博）

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

2025-05-12 18:13
陳鈺琪在「淮水竹亭」中演「毒娘子」，雖然戲分不多，但演技贏得網友好評。(取材自微博)

「最美趙敏」人氣不再？ 陳鈺琪曾一年沒新作品 如今降格演配角

2025-05-08 21:31
章若楠和愛犬的自拍照中竟出現一罐名為「白色」的香水。(取材自微博)

秘戀白敬亭傳聞再升級？章若楠曬自拍照 旁邊卻擺了「這東西」

2025-05-11 21:30

超人氣

更多 >
川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了
甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品

甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品
「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張

「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張
紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金

紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金
這10種裝潢拉高房價 買家瘋搶

這10種裝潢拉高房價 買家瘋搶