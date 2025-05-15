李亞鵬不好 為縮減開支大平層換小房子

李亞鵬(左)和王菲離婚後，再婚海哈金喜(右)。(取材自微博)

李亞鵬與小19歲的海哈金喜再婚並生下一女，未料2023年4月因負債4000萬人民幣，被法院判決強制執行，5月再次被執行1098萬，為了盡快還清債務，李亞鵬化身拚命三郎直播帶貨。近日，海哈金喜社交平台上發布了一則搬家的視頻，指為縮減開支，搬家換小房子住。

從影片中能看到，李亞鵬搬離現在的大平層，一家五口租住了北京的一個小房子。

海哈金喜表示，因為最近家裡的經濟狀況不好要縮減一下開銷。（取材自微博)

海哈金喜跟李亞鵬目前在北京生活，不過因為李亞鵬做生意賠了不少錢，因此他們一直都是租房居住，最近李亞鵬的情況好像更糟了。

從海哈金喜的影片中可以看到，搬家當天的一大早，她將睡夢中的女兒叫醒，跟女兒說他們要搬新家。小女孩她一邊收拾一遍抹眼淚，嘴裡還念著跟自己的家告別，海哈金喜看著女兒，也覺得於心不忍，對著鏡頭表示換房子是因為最近家裡的經濟狀況不好要縮減一下開銷。

李亞鵬自創白酒品牌，結果消費者不買帳。(取材自微博)

李亞鵬自從和天后王菲 離婚後，漸漸淡出演藝圈，身家一度超10億，之後投身商界，先是進入投資圈，從文化書院到雪山藝術小鎮，都沒獲利。接著砸了5億人民幣承包上百畝茶山，後來又投資了火鍋店，去年砸了上億資金、邀請專業團隊花了三年時間才研發出來的，結果在直播間帶貨時「遇冷」，銷售慘不忍睹，據稱只賣出百單。網友直言，李亞鵬真的是商業黑洞，投資什麼賠什麼。