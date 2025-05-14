快看…關曉彤無名指戴戒指 傳是鹿晗「求婚戒」

關曉彤關曉彤左手無名指佩戴戒指。（取材自微博）

大陸女星關曉彤與鹿晗 的戀情一向是全網關注焦點，尤其不久前是鹿晗35歲生日，沒想到卻不見關曉彤發聲

變，兩人分手謠言瘋傳。14日關曉彤現身成都機場，被眼尖網友發現左手無名指上戴有戒指，意外成為焦點。

綜合媒體報導，從流出的影片可見，關曉彤14日現身成都機場時，一身輕便造型，在不經意之間調整了戒指的位置，此前，關曉彤曾多次在不同場合佩戴戒指，但此次因佩戴位置特殊，引發了更多的聯想，是否藉此暗示與鹿晗的感情狀態，再度引發討論熱潮。

關曉彤與鹿晗感情現況一直是外界關注焦點。（取材自微博）

關曉彤與鹿晗自2017年公開戀情後感情穩定，兩人熱戀時每年生日都會放閃送祝福，４月20日是鹿晗35歲生日，關曉彤過去都會在一到20日0時0分就卡點祝福，結果今年未如此做，讓外界更篤定兩人已情變。

據報導，此次戒指事件不少網友認為，關曉彤的戒指可能是鹿晗給的求婚戒，也有傳言稱兩人已祕密登記結婚，有人指出她曾多次佩戴戒指出席活動，但這次戒指是戴在無名指的特別位置，在敏感時間點也格外引發高度關注。也有人推測關曉彤可能是借此回應分手傳聞，或暗示兩人關係升級。然而，也有網友指出，關曉彤作為珠寶品牌的全球代言人，戒指可能是品牌合作部分，「婚戒的話，會不會太大了。」「不至於婚戒還不合手吧？」