高偉光「無盡的盡頭」扮檢察官 親赴佛山學打鼓

高偉光在新劇中飾演一名檢察官。(取材自微博)

中國電視劇「無盡的盡頭」目前正在熱播，男星高偉光飾演的檢察官白恩宇備受外界認可。 「我們去檢察院體驗生活，與檢察官們交流探討真實案件。劇中白恩宇有擊鼓的情節，所以我專程前往佛山的舞獅隊學習打鼓。」高偉光說。

新快報報導，在「無盡的盡頭」中，高偉光飾演的檢察官白恩宇本是未管所的一名管教，而後調入檢察院未成年人檢察工作試點部門，和林之桃（任素汐飾）一起守護孩子的成長。

談到這個角色，高偉光表示，自己特別著重於表現人物成長中的矛盾與突破。 「在未管所時，白恩宇確實形成了一套行之有效的管教方法。但當他來到未檢辦，面對的不再是問題少年，而是需要特殊關懷的受害者時，這套方法反而可能造成傷害。」令人揪心的「校園偷拍案」成為白恩宇職業成長的關鍵轉折。出於善意，他讓偷拍者田俊寫下悔過書以求得受害者諒解，卻意外導致女高中生夏秋陷入險境。

「也正是這段經歷，讓他開始反思、成長，逐漸學會獨立辦案，獨當一面。」同時，拍攝過程中，高偉光也面臨諸多挑戰。在處理涉及女性受害者的案件時，如何把握好分寸，既安撫孩子情緒，又避免造成二次傷害，成了他需要攻克的難題。 「身為男檢察官，在表演中要格外注重這個尺度，不能讓孩子們產生恐懼，這對我來說是一個很大的考驗。」高偉光說。

劇中也有不少即興發揮的精采片段。高偉光特別提到最後一個案件，「我們都氣憤到了極點，在法庭上的那種義憤填膺是真實情感的流露。」在高偉光看來，檢察官這一職業特質，既需要冷靜客觀的法律思維，又離不開溫暖包容的人文關懷，「在法庭上，白恩宇需要義正詞嚴、正氣凜然地懲治壞人，全力維護受害者權益，這個便透過台詞、情緒等表現出來。在法律框架內，表達對案件的個人情感和觀點。

此外，聊到與任素汐、劉琳的合作，高偉光則讚不絕口，「她們都是妥妥的實力派，第一次見面就感覺像多年未見的老朋友，溝通毫無距離感。而且任素汐身上有股衝勁，做事雷厲風行，業務能力更是沒得說，兩位老師都非常出色。」