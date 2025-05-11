易烊千璽殺進坎城 打敗胡歌、梁朝偉寫這項紀錄

24歲的易烊千璽成為華語影史最年輕坎城主競賽男演員。(取材自微博)

TFBOYS成員易烊千璽作為中國新生代演員指標性人物，近年推出的影視作品都大受好評，近日更憑藉電影「狂野時代」入圍第78屆坎城影展 主競賽單元，24歲的他刷新紀錄成為華語影史最年輕坎城主競賽男演員，「狂野時代」也是今年坎城主競賽單元唯一入圍的華語片。

揚子晚報報導，「狂野時代」由畢贛導演，易烊千璽、舒淇主演，是畢贛繼「路邊野餐」、「地球最後的夜晚」後的第三部劇情長片。這部片早在開拍之時，就被影迷列為「最值得期待的華語電影」。公開資料顯示，「狂野時代」是一個科幻懸疑題材，講述一個仿生人在時空漫遊中復活的故事。

其實，這不是易烊千璽第一次入圍國際影展，早在2019年，當時20歲的他和周冬雨主演「少年的你」就曾入圍第93屆奧斯卡 最佳國際影片。該片也為他在華語圈奪得多個獎項，包括第39屆香港電影金像獎最佳新演員、第14屆亞洲電影大獎最佳新演員、上海影評人獎最佳新人男演員等。

如今，易烊千璽以24歲之齡入圍坎城影展主競賽單元，成華語男演員中最年輕一位。有網友表示，華語男演員入圍主競賽單元前例包括，胡歌2019年以「南方車站的聚會入圍，當時他的年齡是37歲；1998年梁朝偉 以「海上花」入圍，當時他36歲。

不少網友表示，身為「00後」演員，易烊千璽這份成績單，漂亮得不像話。