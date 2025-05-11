黃聖依離婚搬回家 一家5口蝸居 最開心的人是「她」

黃聖依曬出15歲時和媽媽一起去杭州旅行的合照。（取材自微博)

41歲「星女郎」黃聖依與大8歲富商老公楊子參加綜藝「再見愛人4」，透過夫妻一起旅遊，面對婚姻問題，節目日前大結局，黃聖依選擇結束17年婚姻，她也拿回個人財產。黃聖依離婚後，最開心的人，應該要屬媽媽了。

綜合媒體報導，黃聖依2007年嫁給身家超過10億（人民幣，約1.3億美元）的楊子，夫妻倆登婚變綜藝節目「再見愛人4」，黃聖依在節目中多次透露想要離婚，原因是長期受到丈夫打壓，曾罹患產後憂鬱症。

據報導，黃聖依離婚後，帶著兩個兒子搬家到上海與父母一起生活，回到娘家後，和北京住大別墅有天壤之別，一家5口「蝸居」在上海大平層，雖是大平層，卻不及別墅寬敞。

黃聖依帶媽媽鄧傳理參加綜藝節目「是女兒是媽媽2」，並曬出15歲時和媽媽一起去杭州旅行的合照，她說，那時候自己以為自己會走上媽媽規劃好的道路，成為一位在上海高樓大廈間的職業白領。

報導指，節目中，鄧傳理言語中看得出來不大喜歡楊子這女婿，她說道，看到女兒在這段婚姻中的憋屈和卑微，沒人比她更難受的了。而鄧傳理雖然嘴上抱怨女兒外孫來了之後，家裡的事情變多了，一副不願意和女兒同住的樣子，但她終究鬆口同意幫忙帶外孫。