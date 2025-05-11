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罵「中國人都是傻逼」？ 李凱馨稱錄音造假 官媒：絕不姑息

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李凱馨涉辱罵中國人一事，仍未平歇。(取材自微博)
李凱馨涉辱罵中國人一事，仍未平歇。(取材自微博)

大陸人氣男星成毅主演的新劇「赴山海」傳將在5月播出，對打肖戰的「藏海傳」，但戲還未播出就遇到麻煩。劇中的女二號、新加坡籍的李凱馨被爆料，在網上辱罵中國人，目前她已遭劇方除名。但李凱馨發文否認曾說過這些話。對此，官媒似乎不領情，「北京日報」發長文抨擊，「絕不容忍吃中國飯砸中國鍋」。

針對網傳李凱馨以輕蔑的口吻談論著在中國拍戲的經歷，並稱「中國人都是傻逼」，她的工作室發布嚴正聲明否認。隨後，李凱馨轉發聲明並發文道歉，稱「聽到相關錄音時候我非常震驚，這絕不是我說的話」。

李凱馨表示，自己出生在中國，16歲又再次回到中國，將近一半的人生都在中國度過，「在這裡我得到了很多機會和幫助，也能在我喜歡的事業裡發光發熱，對於這片土地我完全是熱愛且充滿感激的，在任何有關中國的立場問題上我都絕不會產生動搖」。

工作室發布的聲明則稱，網傳錄音等相關內容純屬造假、均為不實，已涉嫌侵犯李凱馨合法權益。聲明強調李凱馨始終尊重中國文化，積極學習中文並參與中國影視作品拍攝，致力於文化交流。呼籲網友停止傳播不實內容，並警告將對持續侵權者採取法律手段。

據了解，此次事件在網上激起強烈反應，還有人挖出，李凱馨曾使用「Lunar New Year」代替「中國春節」舊事，使得不少網友強烈要求封殺李凱馨，並追究劇組責任。

不僅如此，連官媒「北京日報」也明確表態，藝人如果一邊在中國市場賺取高額收入，一邊卻背地裡發表有損民族感情的言論，是對觀眾情感的嚴重傷害，這種「吃中國飯、砸中國鍋」的行為不僅不可容忍，更應受到嚴厲譴責。還強調中國市場始終向尊重中國文化和觀眾的創作者敞開，但對任何損害民族情感的行為絕不姑息。

新加坡 春節 肖戰

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