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婚姻又亮紅燈？何超蓮34歲生日「瘋狂慶生」卻不見老公

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何超蓮(右一)和家人們開心慶祝生日。(取材自微博)
何超蓮(右一)和家人們開心慶祝生日。(取材自微博)

已故澳門賭王何鴻燊三房千金何超蓮，向來有著「最美千金」封號，她於2023年4月與中國男星竇驍結婚，但婚後不只一次傳出婚變消息。近日，何超蓮迎來34歲生日，連日來家人、閨密、工作夥伴忙著幫她慶生，但從曝光的照片上卻不見何超蓮和竇驍的合影，讓不少網友質疑兩人感情是否亮紅燈。

何超蓮與龍鳳胎弟弟何猷啟日前一起舉辦生日宴，當天，何超蓮扎著可愛丸子頭，弟弟何猷啟則穿簡約白T恤，相當休閒，三太陳婉珍、家姐何超雲也都到場，一家四口開心合影。除了和家人過生日，同事也開心為何超蓮慶生，她並曬出多場慶生活動照片。

但有網友發現，多場慶生宴中都不見竇驍身影，不少人好奇，好奇身為老公的竇驍為什麼會缺席老婆的生日聚會。

先前因竇驍多次缺席家族活動及兩人社交互動減少，婚變猜測頻傳。這次生日會竇驍未現身再次引發討論。

據悉，竇驍因在陝西拍戲未能到場，但有卡點發文「Hbd!!」（Happy Birthday縮寫）為何超蓮獻上祝福，何超蓮亦回覆老公愛心、親吻圖案。有網友認為祝福雖略顯簡短，但親密互動被視為駁斥婚變傳聞。

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