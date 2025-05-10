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兒子從小愛辦家家酒 首次偷化妝被逮 伊能靜嘆：還是發生了

記者趙大智／即時報導
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伊能靜（中）擁有一對兒女。(取材自微博)
伊能靜（中）擁有一對兒女。(取材自微博)

母親節前夕，23歲庾恩利分享兒時趣事，他清清楚楚記得伊能靜第一次看到他化妝的時候，當下嘆口氣說：「該發生的還是發生了。」看起來非常害怕。庾恩利低頭問：「我是不是做錯事了？」結果伊能靜的反應影響他一生至今。

庾恩利以前被叫「小哈利」，是伊能靜跟前夫「哈林」庾澄慶的兒子，去年從紐約大學藝術學院畢業，目前在中國發展。雖然這支影片目的是業配，但聊到童年往事仍頗有趣味。他還原此事始末，自認一直以來對長相和服裝「有美的要求」，全都來自於媽媽，不可能是「怎麼邋遢怎麼來」的爸爸庾澄慶。

從小庾恩利最愛辦家家酒，伊能靜會像導演一樣都錄下來，如今他回頭看，每次都是角色扮演。由於媽媽會買能打扮、甚至可以化妝在臉上的娃娃給他玩，某次庾恩利就想：「如果這樣為何不能畫我臉上？」於是趁媽媽出門，給自己畫了一個繽紛凌亂的Look。

伊能靜發現後，說了那句「該發生的還是發生了」，當庾恩利以為自己做錯事時，伊能靜回他：「為什麼做錯？你一直是個很有藝術天賦的小孩，你那麼會畫畫，遲早有天會畫在你身上和臉上。」此後，他就常抓著媽媽化妝，還加上很多皺紋、法令紋、魚尾紋。

庾恩利曾問媽媽怕不怕這些紋路，伊能靜回他不會，法令紋英文叫Smile Line，表示笑越多紋越深，眼睛笑越多，魚尾紋就越深，「臉上的紋路只代表你有用心生活，所以不用害怕，能活在世上並感受情緒，是人類最大思典之一，她也說無論年紀多大對美的追求都不會放棄」。

庾恩利分享兒時趣事。(取材自小紅書)
庾恩利分享兒時趣事。(取材自小紅書)
庾恩利（左）口中的老爸哈林不注重打扮。圖／摘自微博
庾恩利（左）口中的老爸哈林不注重打扮。圖／摘自微博

母親節 哈利 紐約大學

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