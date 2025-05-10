「難哄」男女主角爆密戀 白敬亭扯出三角戀？

章若楠(左)、白敬亭主演電視劇「難哄」。(取材自微博)

大陸男星白敬亭3月上傳一段北京下雪的短片，被指在跟「難哄」女主角章若楠 示愛，兩人頗具CP感，進而傳出熱戀；不過白敬亭曾與宋軼演出「長風渡」爆出緋聞，使得這段三角戀，讓外界霧裡看花。

白敬亭與宋軼合作完古裝劇「長風渡」，有一場在城牆上吻別戲碼，兩人吻得難分難捨，戀情才曝光，兩人也多次被拍到同進同出，也被拍到一起出國遊玩，CP粉則是熱烈狂歡表達祝福，但近來屢屢爆出分手消息。

白敬亭(左)、宋軼因合作「長風渡」傳出戀情。（取材自微博）

據報導，「難哄」播出後，白敬亭、章若楠在戲裡甜蜜相戀，戲外也傳出「隔空穿情侶裝、曖昧發文」等假戲真做行徑，開始有兩人密戀的傳聞。白敬亭緋聞女友宋軼被驚動，急忙做出種種動作「宣示主權」。白敬亭與章若楠2月錄製綜藝節目「你好星期六」時，據悉她全程盯場。之後白敬亭回歸「不眠日」劇組在廣東拍攝，就有網友在廣州巧遇宋軼。

白敬亭在5月2日返回中國時，被拍到穿一身黑衣、黑漁夫帽，包包上掛著新買的泡泡馬特吊飾，而宋軼6日現身機場時，也同樣裝扮，包包上也掛著泡泡瑪特吊飾，不過有粉絲跳出來表示，吊飾是自己送給宋軼的，使得白敬亭粉絲吐槽說：「這姐真是太刻意了。」「就喜歡背後搞小動作，又不是一起出現。」