我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無需再出示戶口本 中國即起領證結婚「全國通辦」

NBA／金塊4大戰將各破20分 延長賽擊潰雷霆2比1領先

何雁詩抱罕病兒玩「自轉挑戰」 挨轟不顧危險

娛樂新聞組／綜合報導
何雁詩跟風自轉拍攝。（取材自Instagram)
何雁詩跟風自轉拍攝。（取材自Instagram)

香港女星何雁詩（Stephanie）與藝人鄭俊弘2020年結婚，生下一個兒子Asher。去年何雁詩首次公開分享，兒子被診斷患上罕見遺傳病「天使綜合症」，其後積極為此罕見病發聲，並陪兒子接受治療。但近日何雁詩一段親子短片「自轉挑戰」，卻惹來抨擊。

綜合媒體報導，在夫妻倆的社交平台上，不時可以看到他們曬出不少與兒子的親子點滴，看到Asher正在一步步變好，網友們很替他們感到開心。

近日，何雁詩在社群平台上分享一段親子短片而引來網友們抨擊，甚至有不少網友認為何雁詩身為媽媽卻對孩子做出如此危險的行為，認為她不配為人父母。

而之所以何雁詩會遭到攻擊，是因為在短片中，何雁詩與兒子玩起了最近網路上比較流行的「自轉挑戰」。就是媽媽用嘴咬住手機，之後抱著小朋友瘋狂轉圈，用手機拍下小朋友在那一刻的反應。何雁詩還留言稱：不得不說，Asher超愛這個挑戰，他甚至假裝哭了一會，因為他不想停下來。

但從影片看出，被媽媽何雁詩抱在懷裡的Asher表面看起來是在笑，但表情還是能夠讓人感覺出他是不舒服的，並且雙手有拍打媽媽的動作。很多網友在看到這一幕：「你真的很沒有安全意識」、「有沒有搞錯，你的兒子看起來就好害怕，還要繼續這樣對他」、「手機掉下去砸到臉怎麼辦」、「做人父母真的是要考下牌照」。也有網民提醒，「天使綜合症」患者常有感覺統合失調，對高處或旋轉動作較為敏感，可能會引起不適，呼籲應以孩子的健康和安全為首要考量。

鄭俊弘和何雁詩積極陪兒子做治療。（取材自Instagram)
鄭俊弘和何雁詩積極陪兒子做治療。（取材自Instagram)

親子 香港

上一則

翹臀全都露 王家梁裸照秀身材：當然是老婆拍的

下一則

金秀賢否認奪金賽綸初夜 追加控告「橫豎」誹謗

延伸閱讀

黃石車禍司機導遊張宇追悼會 年僅31歲眾親友同悲不捨

黃石車禍司機導遊張宇追悼會 年僅31歲眾親友同悲不捨
Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現
情盡緣未了（一六）

情盡緣未了（一六）
楊圓圓3部短片高線公園展出 聚焦華埠記憶與華人身分

楊圓圓3部短片高線公園展出 聚焦華埠記憶與華人身分

熱門新聞

李凱馨在「赴山海」演女二。(取材自微博)

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

2025-05-08 07:00
劉亦菲的下一部劇格外引人關注。(取材自微博)

「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」

2025-05-08 22:33
楊雨希被指長相神似王楚然。(取材自微博)

楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」

2025-05-03 21:32
林青霞和秦漢過去的舊照在網路瘋傳。(摘自微博)

林青霞「只穿內衣」大膽掀衣照瘋傳 網讚：太敢穿

2025-05-01 19:57
藍心妍外型出色，還是富二代。(摘自Instagram)

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

2025-05-06 00:33
2025年Met Gala幾個引發關注的「尷尬時刻」。（美聯社）

年度時尚盛會Met Gala 巨星尷尬瞬間

2025-05-06 15:06

超人氣

更多 >
Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現
特斯拉車主不想開了只能拋售？專家有四個建議

特斯拉車主不想開了只能拋售？專家有四個建議
一個月堅持日行一萬步會發生什麼事？她實測後發現意外結果

一個月堅持日行一萬步會發生什麼事？她實測後發現意外結果
路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判

路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判
新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕

新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕