何雁詩抱罕病兒玩「自轉挑戰」 挨轟不顧危險

何雁詩跟風自轉拍攝。（取材自Instagram)

香港 女星何雁詩（Stephanie）與藝人鄭俊弘2020年結婚，生下一個兒子Asher。去年何雁詩首次公開分享，兒子被診斷患上罕見遺傳病「天使綜合症」，其後積極為此罕見病發聲，並陪兒子接受治療。但近日何雁詩一段親子 短片「自轉挑戰」，卻惹來抨擊。

綜合媒體報導，在夫妻倆的社交平台上，不時可以看到他們曬出不少與兒子的親子點滴，看到Asher正在一步步變好，網友們很替他們感到開心。

近日，何雁詩在社群平台上分享一段親子短片而引來網友們抨擊，甚至有不少網友認為何雁詩身為媽媽卻對孩子做出如此危險的行為，認為她不配為人父母。

而之所以何雁詩會遭到攻擊，是因為在短片中，何雁詩與兒子玩起了最近網路上比較流行的「自轉挑戰」。就是媽媽用嘴咬住手機，之後抱著小朋友瘋狂轉圈，用手機拍下小朋友在那一刻的反應。何雁詩還留言稱：不得不說，Asher超愛這個挑戰，他甚至假裝哭了一會，因為他不想停下來。