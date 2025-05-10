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李連杰罕曬家人照…神祕二女兒是眼科醫生

娛樂新聞組／綜合報導
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李連杰曬和李苔蜜合照。（取材自微博）
李連杰曬和李苔蜜合照。（取材自微博）

「武打巨星」李連杰與前妻黃秋燕育有兩名女兒李思及李苔蜜，曾有傳言指他再婚，曾被女兒痛罵「不配當爹」；一向保護女兒隱私的李連杰，日前罕見在微博曬出疑似和李苔蜜的合影，更透露二女兒成為眼科醫生。

李連杰曾訪問台灣時接受專訪，提到網路上瘋傳他再婚後，與前妻女兒李思關係鬧翻，還被罵「不配當爹」，他首度破除謠言，表示女兒不堪其擾，甚至會向他抱怨：「我根本沒有罵爸爸，為什麼大家都拿我的照片說我罵人。」李連杰表示早就看開，對不實傳言不以為意。

李連杰曬和李苔蜜合照。（取材自微博）
李連杰曬和李苔蜜合照。（取材自微博）

綜合媒體報導，近日，李連杰突然曬出和李苔蜜的照片，女兒正在幫他驗光，李連杰驕傲說：「當年讓我炒餅，現在又讓我乖乖坐著，哎，二女兒的話也得聽啊，誰讓你現在是眼科醫生呢」，又笑說：「嘿嘿，她坐得比我還直！」

李連杰非常保護二女兒，只上貼李苔蜜的側臉，完全看不出她的五官長相。而據指李苔蜜在美國出生，在父母離婚後她就與姊姊被送回北京讓祖母照顧，中學畢業後就赴美國讀大學，能成為一名眼科醫生相信她絕對是一名學霸。

網友回應：「有人在炫女兒，藏不住啊藏不住」、「你有四個女兒，你說的二女兒是老二還是老四啊」、「二女兒，李苔蜜」、「好想看看二女兒正面照，愛屋及烏」。

李連杰和前妻生兩個女兒。（取材自微博）
李連杰和前妻生兩個女兒。（取材自微博）

李連杰 微博

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