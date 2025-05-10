劉德華隔5年再見倪妮 認找到戀愛感覺

鄭則士（左）和劉德華一同現身「獵金·遊戲」香港首映會。（圖／華映娛樂提供）

港星劉德華 主演新片「獵金·遊戲」，在電影中扮演股市資深的操盤手，他時隔五年再度與大陸女星倪妮合作演出，劉德華表示每次和倪妮合作，都能在其中找到戀愛的感覺，希望之後還有機會再作品中談戀愛。

劉德華在片中演出股市大師，但現實生活中他坦言對股票一無所知，「在電影裡我很厲害，在現實就不太行，不會炒股票。」他透露自己沒有買過買股票，家中經濟大權交由太太管理，「我現在的收入有一部分會存起來，有一部分會用來投資拍戲」。

劉德華與鄭則士以往常扮好搭檔，這回反目成仇，在公司互看不順眼，更在會議上吵架翻臉，還愈吵愈幼稚，戲感十足，也展現好默契。鄭則士多次公開讚美劉德華曾經雪中送炭，借錢讓經商失敗的他還債，更常邀請他演戲，讓他一直有戲拍，「他有情有義，我要跟他學做人」。

劉德華大讚鄭則士永遠都充滿演出熱情，他回憶當年離開電視台的第一部電影便是和他合作，「鄭則士到現在拍戲仍有許多創意，充滿想法，讓現場出現很多火花，這次我們就放開來一起演出，很有意思。」