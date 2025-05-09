我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲 自殺是騙局

NBA／左腿筋拉傷無回歸時間表 柯瑞：比想像中棘手

劉亦菲新戲挑戰演盲女？男主傳是「古裝醜男」

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉亦菲的下一部劇格外引人關注。（取材自微博）
劉亦菲的下一部劇格外引人關注。（取材自微博）

有著「神仙姐姐」封號的中國女星劉亦菲，自從回歸電視圈後，「一年一部爆款劇」成了固定公式。繼「玫瑰的故事」創下高口碑、高收視後，大家都在敲碗期待劉亦菲的下一部劇。據最新消息指出，劉亦菲傳將接演「流俗地」，在劇中飾演盲女角色，男主則傳是近日被嫌「古裝醜男」的王子奇。不過，相關消息尚未得到官方確認。

劉亦菲早年在電視圈締造優異成績後，開始朝電影圈發展，更前進好萊塢拍攝了真人版「花木蘭」。2022年，她以「夢華錄」強勢回歸電視圈，之後，陸續演出「去有風的地方」、「玫瑰的故事」，一部比一部火爆。

自2023年11月，「玫瑰的故事」殺青後，劉亦菲已超過一年半沒進組，她的下一部劇引起不少網友好奇。近日有傳，劉亦菲將於7月開拍新劇「流俗地」，她在劇中扮演的是盲女「銀霞」一角。

曾被列為「亞洲周刊」2020年十大好書之一的「流俗地」，是馬來西亞作家黎紫書的長篇小說，透過盲女「銀霞」的視角，描繪多元種族社區中普通人的命運起伏，兼具市井溫情與歷史隱喻。銀霞這個角色聚焦女性成長、跨種族友誼等議題。

網傳該劇本已籌備2年，計畫於今年7月開機。而原著作者黎紫書去年曾在微博發文透露，「可能的銀霞」正在讀「流俗地」，一度引發外界熱議。

不過，「流俗地」的男主的「可能人選」王子奇也引發網友熱議。

據悉，王子奇搭檔盧昱曉主演的古裝劇「榜上佳婿」近日正熱播，但他被吐槽模樣不夠帥，又呆頭呆腦，是「古裝醜男」，不過，也有網友為他平反，認為王子奇是靠演技取勝，大家別太過苛求。

王子奇在「榜上佳婿」中被吐槽是「古裝醜男」。（取材自微博）
王子奇在「榜上佳婿」中被吐槽是「古裝醜男」。（取材自微博）

劉亦菲

上一則

終於等到了 「狂野時代」闖進坎城 舒淇叩關影后

下一則

「一世代」連恩墜樓身亡未留遺囑 3230萬元遺產留前女友管理

延伸閱讀

「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」

「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」
電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎

電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎
陳曉離婚陳妍希2個月 同框女神被讚回春「顏值巔峰」

陳曉離婚陳妍希2個月 同框女神被讚回春「顏值巔峰」
劉亦菲有麻煩了…美籍身分被酸：片酬應課稅125%

劉亦菲有麻煩了…美籍身分被酸：片酬應課稅125%

熱門新聞

李凱馨在「赴山海」演女二。(取材自微博)

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

2025-05-08 07:00
林青霞和秦漢過去的舊照在網路瘋傳。(摘自微博)

林青霞「只穿內衣」大膽掀衣照瘋傳 網讚：太敢穿

2025-05-01 19:57
楊雨希被指長相神似王楚然。(取材自微博)

楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」

2025-05-03 21:32
2025年Met Gala幾個引發關注的「尷尬時刻」。（美聯社）

年度時尚盛會Met Gala 巨星尷尬瞬間

2025-05-06 15:06
劉詩詩被批被批眼神空洞、表演僵硬。（取材自微博）

魔改劇情、沒CP感…劉詩詩新劇又翻車？ 「難看」衝上熱搜

2025-05-01 21:30
謝振軒（左）和謝振南除了顏值高，更傳是學霸。(取材自微博)

最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系

2025-05-02 07:00

超人氣

更多 >
女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神
史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」
趙薇15歲女兒近照曝光 身材高䠷長得像…

趙薇15歲女兒近照曝光 身材高䠷長得像…
情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機
嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作

嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作