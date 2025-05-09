劉亦菲新戲挑戰演盲女？男主傳是「古裝醜男」
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有著「神仙姐姐」封號的中國女星劉亦菲，自從回歸電視圈後，「一年一部爆款劇」成了固定公式。繼「玫瑰的故事」創下高口碑、高收視後，大家都在敲碗期待劉亦菲的下一部劇。據最新消息指出，劉亦菲傳將接演「流俗地」，在劇中飾演盲女角色，男主則傳是近日被嫌「古裝醜男」的王子奇。不過，相關消息尚未得到官方確認。
劉亦菲早年在電視圈締造優異成績後，開始朝電影圈發展，更前進好萊塢拍攝了真人版「花木蘭」。2022年，她以「夢華錄」強勢回歸電視圈，之後，陸續演出「去有風的地方」、「玫瑰的故事」，一部比一部火爆。
自2023年11月，「玫瑰的故事」殺青後，劉亦菲已超過一年半沒進組，她的下一部劇引起不少網友好奇。近日有傳，劉亦菲將於7月開拍新劇「流俗地」，她在劇中扮演的是盲女「銀霞」一角。
曾被列為「亞洲周刊」2020年十大好書之一的「流俗地」，是馬來西亞作家黎紫書的長篇小說，透過盲女「銀霞」的視角，描繪多元種族社區中普通人的命運起伏，兼具市井溫情與歷史隱喻。銀霞這個角色聚焦女性成長、跨種族友誼等議題。
網傳該劇本已籌備2年，計畫於今年7月開機。而原著作者黎紫書去年曾在微博發文透露，「可能的銀霞」正在讀「流俗地」，一度引發外界熱議。
不過，「流俗地」的男主的「可能人選」王子奇也引發網友熱議。
據悉，王子奇搭檔盧昱曉主演的古裝劇「榜上佳婿」近日正熱播，但他被吐槽模樣不夠帥，又呆頭呆腦，是「古裝醜男」，不過，也有網友為他平反，認為王子奇是靠演技取勝，大家別太過苛求。
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