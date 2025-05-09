我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲 自殺是騙局

NBA／左腿筋拉傷無回歸時間表 柯瑞：比想像中棘手

「最美趙敏」淪配角 陳鈺琪一場戲讓網友瘋了

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳鈺琪在「淮水竹亭」中演「毒娘子」，雖然戲分不多，但演技贏得網友好評。（取材自微博）
陳鈺琪在「淮水竹亭」中演「毒娘子」，雖然戲分不多，但演技贏得網友好評。（取材自微博）

憑藉金庸武俠劇「倚天屠龍記」中「趙敏」一角打開知名度的陳鈺琪，曾是圈中人氣女星，主演過不下10部電視劇。但這一年多來，陳鈺琪被發現幾乎沒有新作品推出，直到在近日熱播的「淮水竹亭」中，她被發現降格演配角「毒娘子」，雖然戲分不多，但演技贏得網友好評。

甜美中帶有一絲英氣的陳鈺琪，有著「最美趙敏」的稱號。她自2023年離開唐嫣工作室後，資源從主演漸漸轉為客串或特別出演，2024一整年，更是完全沒有新作品推出。

去年底，她曾在微博PO文，「生活是自己的，不是別人的；工作是自己選擇的也是被選擇的；很多時候，有很多的事與願違」，還提到當月工作安排為「無」，計畫利用時間陪伴家人、旅行並自我沉澱。部分網友將此解讀為「無戲可拍」。

有網友分析，作為唐嫣曾經力捧的女主角，陳鈺琪走下坡的關鍵原因是「演技」，尤其是「瞪眼式」表演和「AI木頭」，讓她在「浮圖緣」中屢遭吐槽，連搭檔男星王鶴棣也被拖下水。

近日，陳鈺琪被發現在劉詩詩主演的「淮水竹亭」中露臉，雖然飾演的是戲分不多的配角「毒娘子」，但出色演技相當吸睛，尤其在一場哭戲中，她「克制式演技」，眼眶泛紅強忍淚水，感染力非常強，不少網友紛紛大讚她演技進步不少，還有人建議她不妨在配角位置打磨演技、以配角累積口碑，再重回女一寶座。

劉詩詩 王鶴棣 微博

上一則

「赴山海」未播先出事 女星罵中國人傻逼 恐拖累頂流男神

下一則

終於等到了 「狂野時代」闖進坎城 舒淇叩關影后

延伸閱讀

「最美趙敏」人氣不再？ 陳鈺琪曾一年沒新作品 如今降格演配角

「最美趙敏」人氣不再？ 陳鈺琪曾一年沒新作品 如今降格演配角
玄幻劇還賣得動？唐嫣「念無雙」表現平 劉詩詩能扛起「淮水竹亭」嗎

玄幻劇還賣得動？唐嫣「念無雙」表現平 劉詩詩能扛起「淮水竹亭」嗎
微博認證Q1爆款劇 「難哄」竟然沒上榜

微博認證Q1爆款劇 「難哄」竟然沒上榜
唐嫣41歲扮少女 搭檔劉學義「零CP感」 收視暴跌嚇跑廣告商

唐嫣41歲扮少女 搭檔劉學義「零CP感」 收視暴跌嚇跑廣告商

熱門新聞

李凱馨在「赴山海」演女二。(取材自微博)

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

2025-05-08 07:00
林青霞和秦漢過去的舊照在網路瘋傳。(摘自微博)

林青霞「只穿內衣」大膽掀衣照瘋傳 網讚：太敢穿

2025-05-01 19:57
楊雨希被指長相神似王楚然。(取材自微博)

楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」

2025-05-03 21:32
2025年Met Gala幾個引發關注的「尷尬時刻」。（美聯社）

年度時尚盛會Met Gala 巨星尷尬瞬間

2025-05-06 15:06
劉詩詩被批被批眼神空洞、表演僵硬。（取材自微博）

魔改劇情、沒CP感…劉詩詩新劇又翻車？ 「難看」衝上熱搜

2025-05-01 21:30
謝振軒（左）和謝振南除了顏值高，更傳是學霸。(取材自微博)

最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系

2025-05-02 07:00

超人氣

更多 >
女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神
史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」
趙薇15歲女兒近照曝光 身材高䠷長得像…

趙薇15歲女兒近照曝光 身材高䠷長得像…
情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機
嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作

嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作