「最美趙敏」淪配角 陳鈺琪一場戲讓網友瘋了

陳鈺琪在「淮水竹亭」中演「毒娘子」，雖然戲分不多，但演技贏得網友好評。（取材自微博）

憑藉金庸武俠劇「倚天屠龍記」中「趙敏」一角打開知名度的陳鈺琪，曾是圈中人氣女星，主演過不下10部電視劇。但這一年多來，陳鈺琪被發現幾乎沒有新作品推出，直到在近日熱播的「淮水竹亭」中，她被發現降格演配角「毒娘子」，雖然戲分不多，但演技贏得網友好評。

甜美中帶有一絲英氣的陳鈺琪，有著「最美趙敏」的稱號。她自2023年離開唐嫣工作室後，資源從主演漸漸轉為客串或特別出演，2024一整年，更是完全沒有新作品推出。

去年底，她曾在微博 PO文，「生活是自己的，不是別人的；工作是自己選擇的也是被選擇的；很多時候，有很多的事與願違」，還提到當月工作安排為「無」，計畫利用時間陪伴家人、旅行並自我沉澱。部分網友將此解讀為「無戲可拍」。

有網友分析，作為唐嫣曾經力捧的女主角，陳鈺琪走下坡的關鍵原因是「演技」，尤其是「瞪眼式」表演和「AI木頭」，讓她在「浮圖緣」中屢遭吐槽，連搭檔男星王鶴棣 也被拖下水。

近日，陳鈺琪被發現在劉詩詩 主演的「淮水竹亭」中露臉，雖然飾演的是戲分不多的配角「毒娘子」，但出色演技相當吸睛，尤其在一場哭戲中，她「克制式演技」，眼眶泛紅強忍淚水，感染力非常強，不少網友紛紛大讚她演技進步不少，還有人建議她不妨在配角位置打磨演技、以配角累積口碑，再重回女一寶座。