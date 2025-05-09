戲說從頭／于正拍過最美的戲 「臨江仙」白鹿虐戀曾舜晞

由白鹿（右）、曾舜晞主演的「臨江仙」劇情創新。（取材自微博）

古裝仙俠劇「臨江仙」由白鹿 、曾舜晞主演，「延禧攻略」與「墨雨雲間」製作人于正操刀，自開拍以來話題不斷。該劇不僅強調全新原創，還融合虐戀、時空與視覺美學等多重元素，劇組更大膽放話：「『臨江仙』不是當下劇集的同一物種，播出後會是今年第一」，強烈宣示進軍年度爆款行列的決心。

與當前仙俠劇多半改編自熱門小說不同，「臨江仙」是由于正與編劇任亞南聯手打造的原創劇本，劇情高度保密，主角白鹿也在採訪中坦言「不能透露太多」，成功激起觀眾的好奇與期待。

劇情聚焦於白鹿飾演的李青月，與曾舜晞飾演的大成玄尊白九思相愛相殺的過程，兩人從誤會到共渡劫難，展現層層遞進的情感糾葛。此外，白鹿更挑戰「一人分飾二角」，詮釋最低階弟子與至高神尊之間的強烈反差，被視為演技突破。

製作人于正透露，「臨江仙」融合「蝴蝶效應」、「全面啟動」等經典作品的敘事靈感，預告劇情將出現時空錯位、意識流與無限循環的橋段，為仙俠題材注入懸疑與科幻氣息。

于正誇下海口：「這是我拍過最美的一部戲。」從妝髮造型、燈光美術、鏡頭構圖到整體氛圍，「臨江仙」皆經過精細設計。曾舜晞的白髮造型與白鹿的古裝扮相早已掀起網友熱議。

熟面孔是「臨江仙」的一大特色。包括陳鑫海、董春輝、趙晴、潘宥誠等演員皆來自「墨雨雲間」團隊，劇組延續默契合作，讓觀眾更易產生親切與代入感。

白鹿此次不僅飾演凡人李青月，更化身仙尊花如月，從最低階小弟子到最頂級神祇，呈現極限身份反差。于正形容這是從「最不被認識的人」到「最高存在」的跨度，看點十足。

雖然白鹿初期的造型一度被批評像「水晶鞋配衛生紙」，引發外界疑慮，但隨著劇照與角色細節曝光，質感逐步翻轉。她過往在「北上」的表現也獲得好評，粉絲相信這部戲將是她邁向「超一線」的轉捩點。