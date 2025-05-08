「翹楚」官宣爆番位之爭 陳都靈粉絲維權戰周翊然

陳都靈憑藉「雁回時」人氣大漲。(取材自微博)

演員在影視劇中的署名方式、順序、位置等，被業內俗稱為「番位」，但這個「番位」似乎已成了圈內過不去的坎兒。近日，由陳都靈和周翊然主演的古裝電視劇「翹楚」終於官宣，但陳都靈粉絲疑似為了番位發起大規模「維權行動」。

揚子晚報報導，「翹楚」改編自作家希行人氣作品「楚後」，講述將軍之女楚朝為避免成為楚國世子蕭珣奪權路上的犧牲品，主動出擊改變命運。她認識謝家庶子謝燕來，幫助他從禁軍小卒成長為鎮國大將軍，兩人攜手阻止蕭珣的野心和計畫，最後改變了自己和百姓的命運。

陳都靈飾演的正是全劇靈魂人物楚朝，周翊然則可能扮演謝家庶子謝燕來。

據悉，原著為大女主角故事，但劇方正式官宣陳都靈與周翊然為「領銜主演」，排名不分先後，按姓氏首字母 排序，確認平番。此舉引發陳都靈的粉絲們不滿，認為憑藉「雁回時」暴紅的她，應該位居一番，和周翊然平番，實在說不過去。還有粉絲擔心更改劇名後會弱化「大女主角」標籤，引發劇情魔改。

對此，陳都靈、周翊然工作室發布聯合倡議書。倡議內容包括尊重藝人選擇，呼籲大家全力支持作品，聚焦劇集及角色宣傳，尊重所有主創主演。