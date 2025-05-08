我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴基斯坦啟動國家安全程序 防長警告：隨時爆發核戰

製造業回美？網售這款商品 亞洲製賣584筆v.美國貨0筆

「翹楚」官宣爆番位之爭 陳都靈粉絲維權戰周翊然

娛樂新聞組／綜合報導
陳都靈憑藉「雁回時」人氣大漲。(取材自微博)
陳都靈憑藉「雁回時」人氣大漲。(取材自微博)

演員在影視劇中的署名方式、順序、位置等，被業內俗稱為「番位」，但這個「番位」似乎已成了圈內過不去的坎兒。近日，由陳都靈和周翊然主演的古裝電視劇「翹楚」終於官宣，但陳都靈粉絲疑似為了番位發起大規模「維權行動」。

揚子晚報報導，「翹楚」改編自作家希行人氣作品「楚後」，講述將軍之女楚朝為避免成為楚國世子蕭珣奪權路上的犧牲品，主動出擊改變命運。她認識謝家庶子謝燕來，幫助他從禁軍小卒成長為鎮國大將軍，兩人攜手阻止蕭珣的野心和計畫，最後改變了自己和百姓的命運。

陳都靈飾演的正是全劇靈魂人物楚朝，周翊然則可能扮演謝家庶子謝燕來。

據悉，原著為大女主角故事，但劇方正式官宣陳都靈與周翊然為「領銜主演」，排名不分先後，按姓氏首字母排序，確認平番。此舉引發陳都靈的粉絲們不滿，認為憑藉「雁回時」暴紅的她，應該位居一番，和周翊然平番，實在說不過去。還有粉絲擔心更改劇名後會弱化「大女主角」標籤，引發劇情魔改。

對此，陳都靈、周翊然工作室發布聯合倡議書。倡議內容包括尊重藝人選擇，呼籲大家全力支持作品，聚焦劇集及角色宣傳，尊重所有主創主演。

陳都靈、周翊然也分別發文安慰粉絲。陳都靈透露，她是在今年初看到「翹楚」的故事，被角色深深吸引，在和主創團隊交流了各自的想法後，便決定出演。陳都靈說，這個團隊裡有老朋友，也有即將一同奮戰的新朋友，她希望自己能和以前每一部作品一樣，全情投入到創作中，不負大家的等待和期望。周翊然則稱要和大家一起珍愛行業環境，珍惜合作夥伴，我珍惜大家創作機會，重看你我。

周翊然主演電視劇「翹楚」，傳和陳都靈平番。(取材自微博)
周翊然主演電視劇「翹楚」，傳和陳都靈平番。(取材自微博)

字母

上一則

配偶欄空白… 宥勝未否認離婚 臉書、IG、 YT都清空

下一則

觀影說劇╱馬克華伯格新片直接剃成禿頭 嚇到老婆

延伸閱讀

反共之星能照亮賴政府的違憲暗黑？

反共之星能照亮賴政府的違憲暗黑？
又為番位吵翻天？ 陳都靈「雁回時」暴紅 主演「翹楚」卻淪平番

又為番位吵翻天？ 陳都靈「雁回時」暴紅 主演「翹楚」卻淪平番
買車變租車又1起 布碌崙華女被騙2.7萬 亞總會助維權

買車變租車又1起 布碌崙華女被騙2.7萬 亞總會助維權
日本民用飛機入釣魚台上空 中國罕見出動艦載直升機驅離

日本民用飛機入釣魚台上空 中國罕見出動艦載直升機驅離

熱門新聞

林青霞和秦漢過去的舊照在網路瘋傳。(摘自微博)

林青霞「只穿內衣」大膽掀衣照瘋傳 網讚：太敢穿

2025-05-01 19:57
楊雨希被指長相神似王楚然。(取材自微博)

楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」

2025-05-03 21:32
王子奇被發現手拿小電扇穿幫鏡頭。(取材自微博)

古裝劇驚見電風扇… 王子奇「榜上佳婿」穿幫 網酸：這什麼草台班子

2025-04-30 21:34
劉詩詩被批被批眼神空洞、表演僵硬。（取材自微博）

魔改劇情、沒CP感…劉詩詩新劇又翻車？ 「難看」衝上熱搜

2025-05-01 21:30
謝振軒（左）和謝振南除了顏值高，更傳是學霸。(取材自微博)

最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系

2025-05-02 07:00
孫儷和老公親手替女兒製作11歲生日蛋糕。（取材自微博）

「甄嬛傳」孫儷為11歲愛女下廚 與鄧超手作蛋糕超甜蜜

2025-05-03 21:12

超人氣

更多 >
美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝

美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝
銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做

銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做
CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩

CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩
8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場

8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場
為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑

為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑