汪小菲妻醜聞連環爆 前女友張穎穎補刀喊「有仇必報」

汪小菲在去年和網紅馬筱梅(Mandy)領證，預計本月補辦婚禮。(取材自微博)

台灣女星大S 在日本病逝，前夫中國富商汪小菲 和馬筱梅(Mandy)去年領證結婚，本月17日就要舉辦婚禮，但馬筱梅不斷爆出黑料，除了被前夫指控婚內出軌，還疑似流出3000張大尺度清涼照。有網友爆料，因為醜聞連環爆，Mandy和汪小菲北京婚禮將取消；而汪小菲前女友張穎穎也不甘示弱，除了暗諷馬筱梅身材五五分，還揚言自己有仇必報

綜合媒體報導，汪小菲和馬筱梅17日將在北京補辦婚禮，婚禮倒數，沒想到婚禮在即，馬筱梅前夫鄭揚融跳出來指控前妻馬筱梅在兩人還有婚姻事實期間出軌，又有大陸網友挖出疑似馬筱梅20歲所拍的3000張大尺度照片，也有網友爆料她媽媽以前是賣早餐的，認為她的「千金人設」崩塌。現在更有大陸網友找出她劈腿3名男子的鐵證，微博網友整理出她在2020年到2023年還已婚期間，和3名男子重疊約會的照片證據。

網友整理出Mandy「疑出軌3人，交往4男時間線」，Mandy2016年1月和前夫（鄭揚融）官宣戀愛，2018年10月辦婚禮，2022年6月打離婚官司。2020年8月，Mandy卻和一名「婚紗男」出現拍攝婚紗的影片，同年10月，朋友po聚餐照還標記兩人，寫下「感謝小情侶們。」中間又還有穿插和房仲男、數字男交往

不少網友猜測兩人婚禮應該會延期，小紅書 上甚至有人爆料婚禮已經取消，對此，Mandy本人並未做出回應，不過，汪小菲友人出面回應：「沒有取消」。

搜狐報導，有網友拍到汪小菲和馬筱梅現身天津麻六記巡店，汪小菲身形有些消瘦，膚色暗沉，整個人透露著疲憊和憔悴。

據報導，汪小菲前女友張穎穎不甘示弱，在馬筱梅被挖出拍3000張大尺度照片後，連續發文，除暗諷女方身材五五分，大酸「天道好輪迴，蒼天饒過誰？」

報導指出，網友認為張穎穎不應該這時候出來落井下石，她卻義正嚴辭的說自己是個有仇必報的人。張穎穎還在評論區諷刺馬筱梅說，「自己最討厭拐彎抹角的人，怪不得她賣茶呢！」網友指，這個時候張穎穎應該保持沉默，畢竟當初汪小菲和大S婚姻出現問題，狗仔葛斯齊稱和張穎穎有很大關係，網友嗆「無論是出於什麼立場，都不應該再出來攪和了」。