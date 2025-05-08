劉畊宏遭爆大頭症掉粉 王婉霏護夫怒噴黑子「出去」

王婉霏氣對網友，「你們出去呀」。（取材自直播）

52歲男星劉畊宏近年深耕大陸，尤其在疫情 期間開直播教跳健身操暴紅，最近卻驚爆他有「大頭症」，和團隊外出錄製節目時，強制要求店內清場，引發其他顧客不滿。劉畊宏對於被造謠還有一些網友甚至詛咒他的家人感到不滿及憤怒，甚至已經報警。

劉畊宏和老婆王婉霏日前在直播中回應此事，沒想到網友回應「太假了，不信」，氣得王婉霏怒噴，「那你們出去呀，公屏上有太多黑子，而且誹謗我們，詛咒我們家人，還叫我們去死」，一旁劉畊宏急著住她，喊「沒關係，北鼻」，她急說，「讓我說」。

原來，有網友爆料劉畊宏到廣西南寧小吃店錄影，可能是臨時才要店家清場，讓現場其他顧客非常不滿，劉畊宏「大頭又要排長」瞬間傳開，讓他抖音 帳號在9天內掉粉900萬，於是兩人在直播中氣急敗壞說明狀況，試圖滅火。