女星被爆料罵中國人傻逼 演出陸劇被除名 恐連累頂流男神

李凱馨在「赴山海」演女二。(取材自微博)

中國頂流男神成毅新劇「赴山海」傳會在5月播出，對打肖戰 的「藏海傳」，戲還未播出，就僅憑成毅個人商業價值為該劇爭取到了幾十個聯名，他的粉絲自發組織線下劇宣活動。不過，「赴山海」遇到麻煩了，劇中的女二號、新加坡 籍的李凱馨被爆黑料，在網上辱罵中國人，劇方發布的最新微博 ，李凱馨的名字已經看不到。

從曝光的錄音來看，李凱馨以一種極其輕蔑的口吻談論著在中國拍戲的經歷，直言「反正有戲拍有錢賺就好」，更令人憤怒的是，她使用「中國人都是傻逼」，詞彙極具侮辱性。

據報導，爆料者是她的貼身助理。助理不僅曝光了這段辱中錄音，還接連發布多篇長文，指控李凱馨存在「知三當三」 等嚴重的道德問題。從助理的描述中可知，早在2022 年合作期間，李凱馨就多次抱怨中國市場，團隊每次都要費盡心思去安撫她。

「赴山海」中的女二號李凱馨被爆黑料。(取材自微博)

隨著錄音風波發酵，李凱馨參與的未播武俠劇「赴山海」首當其衝受到影響。劇方在4 月9 日發布的片花中，李凱馨的名字被刻意隱去，相關宣傳文案中不再提及她。原本劇中，李凱馨飾演的角色與男主角成毅有著大量情感對手戲，如今面臨可能被「換頭」 重拍或直接刪除戲份的局面，無論何種選擇，對於劇方和其他演員來說，都是一個艱難的抉擇。

「赴山海」是成毅的新作。(取材自微博)

報導指出，成毅近年來以「蓮花樓」「沉香如屑」成功躋身一線，目前積極從「流量」 轉型為「實力派」。 「赴山海」原訂於5 月20 日登陸愛奇藝，若因李凱馨的事件導致劇集延期或下架，無疑將對成毅的事業發展產生負面影響。