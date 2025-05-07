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娶小31歲妻 陸名製片人拍短影片養家 帶貨年賺2.3億

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張紀中與妻子杜星霖相差31歲。(取材自微博)
張紀中與妻子杜星霖相差31歲。(取材自微博)

74歲的中國大陸知名製作人張紀中開車送孩子上學時被曝出意外，據媒體報導，一網民爆料稱她媽媽在杭州開車時被張紀中的車撞到了，兩車相撞之後，張紀中對網民的母親說：「我先去送小孩，我不會跑，我是張紀中。」但是網民母親表示，「不好意思，我不認識張紀中」，最後雙方留了電話。

噓！星聞報導，一名網友爆料，媽媽開車被知名製作人張紀中撞到了，張紀中當下表示要先送孩子上學，並向對方保證「我不會跑，我是張紀中」，不過對方表示不認識張紀中，雙方則先互留聯繫方式，張紀中送孩子上學後也返回事故現場處理後續事宜，警方到場後則判定張紀中負全責。

74歲的中國大陸知名製作人張紀中開車送孩子上學時被曝出撞車意外。(取材自小紅書)
74歲的中國大陸知名製作人張紀中開車送孩子上學時被曝出撞車意外。(取材自小紅書)

網友還爆料，在張紀中和媽媽在等待警方到場時還聊起日常生活，分享家中孩子，張紀中聊到家裡有4個孩子，最大的10歲，最小的才6個月，他拍短影片是要養家養孩子。

74歲的張紀中為中國大陸製片人、電視劇導演，參與製作影視劇包括「笑傲江湖」、「射鵰英雄傳」、「天龍八部」、「神鵰俠侶」、「倚天屠龍記」等，皆為早期相當知名的電視劇。他2016年與樊馨蔓離婚，隔年與小31歲杜星霖再婚，年齡差被外界稱是「父女戀」，不過夫妻未理會，大方愛，去年10月18日張紀中在微博公布小女兒「小龍珠」出生的消息。張紀中的大兒子因混血臉孔曾被質疑身世，張紀中夫妻也正面回應，表示老大是妻子杜星霖婚前透過試管生下的孩子。

媒體報導，張紀中最近幾年轉型做短視頻，還經常跟老婆一起直播賣貨，有數據顯示，2024年夫婦兩人靠帶貨狂賺2.3億。

張紀中去年十月再當爸，一家六口合影。（取材自微博）
張紀中去年十月再當爸，一家六口合影。（取材自微博）

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