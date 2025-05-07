「落花時節又逢君」胡意旋接棒女主 一集三親劉學義

劉學義(右)和胡意旋直球式戀愛嗑翻全網。(取材自微博)

陸劇男神劉學義主演仙俠劇「落花時節又逢君」，該劇原定女主角是「琉璃」暴紅女星袁冰妍，她卻因逃漏稅風波遭封殺，導致該劇遲遲無法上檔，劇組為拯救戲劇命運重啟補拍，改由「賀先生的戀戀不忘」甜寵小花胡意旋「AI 換臉」接棒女主，沒想到意外獲得觀眾大力讚賞。

據了解，胡意旋補拍時大多對著綠幕演出，卻自然融入紅茶花妖「紅凝」的俏皮靈動，網友盛讚：「比原版更討喜」、「AI換臉有點扯，這CP我反而磕到了」。

該劇節奏飛快，前四集交代男女主相遇由來，第六集就狂發糖，甚至在一集內連親三次，甜到讓人臉紅心跳。胡意旋飾演的紅茶花妖「紅凝」對劉學義飾演的神尊「錦繡」直球告白：「我們同修吧，我對神尊除了要報恩，還產生了愛。」而後在花好月圓夜晚再次撲上神尊大人，讓劉學義也難以招架深情回吻。

身為近年最穩仙俠劇演員之一，劉學義在「落花時節又逢君」再度證明「神仙專業戶」實力。

據悉，「落花時節又逢君」其實早在四年前就已拍完，開拍時他還未滿30歲，為補新戲份，半年前重返片場拍攝，進入30歲的顏值不僅毫無違和感，網友甚至大讚：「補拍的他更帥了！」尤其一幕他糾結著翻閱卷軸，想確認是否動心的片段，更被盛讚神情拿捏細膩、演技自然無矯作，網友大讚「從顏值到情緒，完全打中仙俠控的心」。