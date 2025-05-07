楊紫瓊嚴重受傷差點癱瘓 名導現身助重燃鬥志

楊紫瓊不常回顧過去，持續往前看。(圖／VOGUE雜誌提供)

奧斯卡 影后楊紫瓊 日前接受時尚雜誌訪問，暢聊演藝生涯心路歷程，從馬來西亞選美冠軍到成為武打巨星，歷經數十年紮實演出與角色積累，她靠的是「專注與努力」，坦言初到好萊塢發展時，已是香港 電影女主角，多少有點驕傲，但到了美國才發現，自己竟得為「兩句台詞」的角色排隊試鏡，這段經歷也讓她徹底放下香港武打明星身段。

楊紫瓊享受高強度、高壓工作帶來的成就感，但也曾沮喪到想放棄的時候。拍「阿金」時，她摔斷背和肩頸險癱瘓，傷勢嚴重，為此一度重新思考人生方向，想著或許賣命的工作已不適合自己，但當大導演昆汀塔倫提諾(Quentin Tarantino)親赴香港探望，大讚她在「皇家師姐」的表現，尤其為一場「倒著滑進玻璃試管的戲」感到不可思議，兩人的這場會面，令楊紫瓊重新燃起鬥志。

李安的「臥虎藏龍」無疑是楊紫瓊演藝生涯轉捩點，她說：「人們常問李安，楊紫瓊是動作明星吧？他都會回答，不，她是演員，一位非常好的演員。」每次拿起劇本，楊紫瓊總在腦中勾勒角色模樣，這也是她與李安導演合作學到的，「李安就像是一位偉大的導師，他太太Jane更是第一個教我說中文的人，我永遠不會忘記那段時光。」

成為奧斯卡影后後不久，楊紫瓊宣布與交往多年的男友尚陶德(Jean Todt)低調結婚，曾在20幾歲有過一段婚姻的她，如今再踏入婚姻，她說：「一段好的關係，關鍵在於溝通。所以我相信，愛情裡最重要的兩件事，就是愛與尊重。」