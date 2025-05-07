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嫁給杜淳沒舉辦婚禮… 王燦：曾經嚮往但現在覺得不重要了

娛樂新聞組／即時報導
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杜淳(右)、王燦婚後生了一個女兒，成了三口之家。(取材自微博)
杜淳(右)、王燦婚後生了一個女兒，成了三口之家。(取材自微博)

中國男星杜淳妻子王燦曾在真人秀綜藝露臉，因為甜美臉蛋、火辣身材引起網友關注。近日，王燦公開回應沒辦婚禮一事，稱以前對婚禮很是嚮往，但自從生命中最重要的兩個人走了後，就覺得婚禮沒那麼重要了，「什麼禮都比不上一家人圓圓滿滿」。相關話題引起關注。

王燦表示，「當我想要去辦一場婚禮的時候，家裡非常重要的人就接連走了兩個，所以婚禮對我來說重要嗎？我現在覺得不重要了，以前可能還挺嚮往的，自從生命中最重要的兩個人走了之後，就覺得這個婚禮比不上一家人圓圓滿滿團團圓圓在一塊吃飯」。

她還說，「辦婚禮不就是辦給別人看的嗎，多鬧心啊，只要現在我的家人知道我過得幸福，只要我老公對我好就夠了，何必要辦給大家看呢？我老公是尊重我，就算我們要辦婚禮也不會請任何媒體，安安靜靜的就發一個感謝的微博就OK了。」

王燦的觀點獲得不少網友支持，認為「婚姻如人飲水，冷暖自知」、「王燦活明白了」，但也有人質疑杜淳誠意不足，沒有給妻子一場婚禮。

其實，杜淳曾多次公開表示願意補辦婚禮，甚至計畫訂製一襲7萬顆水晶打造的婚紗，但王燦更傾向於「在最有意義的日子低調舉辦」。

據悉，杜淳與妻子王燦於2020年結婚，當時兩人因生日同一天的巧合結緣，婚後王燦懷孕並生下女兒。

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