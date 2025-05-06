挑戰演民警…白客拍沙發睡覺戲 自嘲演技高光時刻

白客一改往日喜劇形象，飾演孤膽民警，可謂演技大挑戰。（取材自微博）

犯罪題材電影「大風殺」目前正在熱映中，根據貓眼專業版數據，上映五天，該片總票房破3000萬（人民幣，下同，約412.5萬美元）。片中，主演白客一改往日喜劇形象，飾演孤膽民警夏然。他坦言，這是自己從影以來最大挑戰。

新快報報導，「大風殺」講述民警夏然（白客飾）只有一把手槍兩名隊友，卻要面對44名荷槍實彈的悍匪，而匪幫頭領北山（辛柏青飾）更是一位冷酷、瘋癲的亡命之徒。此前，該片獲得北影節「天壇獎」入圍影片場刊最高分，並獲得最佳編劇、最佳男配角兩項大獎。

導演張琪直言，在拍攝「大風殺」的過程中，自己又找回了小時候去電影院 看電影的感覺，「我們想探討的是困境中人性的抉擇。忙崖雖然是一個被遺忘在沙漠中的小鎮，但周圍並不是沒有路，為什麼有的人走不出去？每個人心裡都有不同的答案。」

據報導，白客表示，此番出演孤膽民警夏然挑戰非常大，「進組前在工作中不小心摔傷了腿，而影片中的夏然剛好是一位從戰場下來的老兵，腿也有一些毛病。雖然片中有不少動作戲，但在現場每次一開拍自己完全進入角色後，好像就不疼了。」

白客說，「簡寧練槍那場戲，我在旁邊表演打盹，但由於晚上太累了，熬大夜，我就睡著了。醒來時，劇組出奇的安靜還夾雜著一些笑聲。所以，片中那場沙發上睡覺的戲，是我職業生涯的演技高光時刻。因為我確實在睡覺，根本叫不醒！」

據報導，郎月婷飾演片中最出彩的女性角色——「匪幫大嫂李紅」，郎月婷透露，這個角色在前期一直左右為難無法自己主動選擇，當後期對她重要的事物和人逝去後，她做了完全不一樣的選擇。在郎月婷看來，李紅是全片最複雜的角色：「她遊走在善惡邊緣，但最後居然是全片唯一一個靠自己意願選擇生死的角色。」