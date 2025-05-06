曝光約會細節 王晶爆劉德華情史：和他戀愛不容易

劉德華的情史一向為人津津樂道。（取材自微博）

香港 天王劉德華 2008年和朱麗倩結婚後，兩人育有一女劉向蕙，如今寶貝女兒都已12歲。近期和劉德華多次合作的導演王晶，在YouTube頻道「王晶笑看江湖」中聊到劉德華，曝光對方情史，透露與劉德華談戀愛相當不易。

王晶盛讚劉德華入行後非常安靜、自律，但當偶像要犧牲一些事情，「當劉德華女友也不容易」。劉德華早期和喻可欣交往時，曾向王晶透露，「看電影永遠看不到開頭10分鐘和結尾10分鐘」，約會非常麻煩。而王晶也指出，劉德華除了承認喜歡陳玉蓮外，很少有緋聞，但後來發現陳玉蓮當時是周潤發 女友後，就直接斷掉妄想。

王晶坦言劉德華太太朱麗倩也是低調自律的人，「我覺得劉太很辛苦，跟了他這麼多年，交往時經常幾個月見不到一面，過年去比較沒什麼人的地方，在那裡度假一周」。王晶提到，劉德華與朱麗倩就是這樣生活，也因此更珍惜彼此，「女兒是他們想要很久才得到的，而且他女兒很厲害，會五種語言，劉德華提到女兒就是發自內心笑出來」。

王晶進一步分享了劉德華的自律生活，並稱讚對方感情生活十分低調，幾乎沒有緋聞，這也是其事業長青的重要原因之一。王晶表示，劉德華曾經坦言，若自己花心，必然會影響事業，因此選擇專注於工作和家庭。