親自設計動作細節…張子鑫演木偶妖 歪頭演技嚇壞人

張子鑫飾演的「鳳伍娘」讓觀眾愈看愈怕。(取材自微博)

堪比「聊齋」的懸疑志怪電視劇「無憂渡」，雖然已經大結局，但熱度仍高。其中，在「團圓客棧」單元，飾演木偶妖的新人演員張子鑫，演技獲得關注，在微博 相關話題閱讀量超過3億，不少人熱議她「甜膩聲線+恐怖台詞」的反差表演。

劇中，男女主角久宣夜和段半夏來到一家名為「團圓客棧」的地方查案。這個客棧由戍邊老兵「鳳天」所開，而他的女兒「鳳伍娘」則協助父親管理。但客棧內的每一處都瀰漫著詭異的氣息，包括喜歡窺視客人的木偶般僕人、監視客人的木頭眼珠。

「鳳伍娘」原本只是「鳳天」為緩和思鄉之情，親手雕刻的人形木偶，木偶卻因吸收執念而變成了「傀儡妖」，不僅會說話、模仿人類，還能通人性，但卻失去五感，不知五味。「鳳伍娘」妒忌段半夏擁有真實的親情與愛情，於是綁架客棧所有人，計畫在自己生日那天，取而代之成為段半夏，去體驗人間的冷暖，最終惡行被揭開。

揚子晚報報導，張子鑫演繹的病嬌木偶妖，兼具孩童天真與蛇蠍陰鷙，透過機械式動作和空洞眼神塑造非人感。經典台詞，「姐姐，你的臉借我用」更是讓觀眾毛骨悚然。

據悉，為了更好地演繹鳳伍娘，張子鑫研究了古籍並設計了動作細節，甚至觀察了木偶的機制，力求將角色的特質表現得淋漓盡致。為此有觀眾評價，「演太好了，她一歪頭我就害怕」。

其實，3年前拍攝的「無憂渡」是張子鑫的第一部劇，只是因為該劇被積壓3年才播出，反而是她參演的另外兩部戲「四方館」和「流水迢迢」已經播出。不少人表示，第一部戲能有這樣的演出，令人驚艷與讚嘆。